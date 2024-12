Lombardia e Piemonte rinsaldano l’alleanza strategica avviata un anno e mezzo fa con la costituzione della ‘Cabina economica del Nord Ovest’ e lo fanno intensificando la collaborazione, in particolare, su temi centrali come l’automotive e i semiconduttori.

Le presidenze di ARA e ESRA

Lombardia e Piemonte hanno infatti recentemente assunto la presidenza delle reti europee che radunano le Regioni più all’avanguardia in entrambi i settori: La Lombardia guida l’ARA (Automotive Regions Alliance), mentre il Piemonte è a capo dell’ESRA (European Semiconductor Regions Alliance).

Gli obiettivi

L’obiettivo è fare rete per tutelare i rispettivi sistemi produttivi ed economici, agevolando sinergie tra aziende, centri di ricerca e filiere produttive delle due Regioni. Dal punto di vista politico-istituzionale, Lombardia e Piemonte uniranno sempre più le forze rispetto a istanze comuni da portare ai tavoli nazionali ed europei. A breve riprenderà anche la collaborazione con la Liguria dopo la ‘pausa’ dovuta alle elezioni, dando nuovo slancio al ‘Triangolo industriale del Nord-Ovest’.

Assessore Guidesi, Regione Lombardia

“Lavoriamo insieme – ha affermato l’assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo economico, Guido Guidesi – per concretizzare politiche e strategie di filiere di respiro interregionale, nella consapevolezza che molte tematiche economiche non possono essere circoscritte ai confini regionali. Fare sistema tra Regioni affini da un punto di vista economico, significa creare nuove opportunità per le nostre imprese, per i nostri ecosistemi e i nostri lavoratori e rafforzare le istanze condivise rispetto all’interlocuzione con le istituzioni sovraregionali”.

Assessore Tronzano, Regione Piemonte

“L’auto da rigenerare e rinvigorire o in alcuni casi da riconvertire – ha aggiunto l’assessore della Regione Piemonte allo Sviluppo delle Attività produttive, Andrea Tronzano – i semiconduttori da rafforzare, l’energia da garantire a costi adeguati, l’aerospazio come ‘pillar’ di crescita sicuro nei prossimi 5 anni, la manifattura sempre centrale nello sviluppo. Ci misuriamo su queste sfide e non possiamo affrontarle in solitudine. Per questo abbandoniamo i nostri campanili e andiamo verso questa cooperazione interregionale con Lombardia e Liguria. Sono certo sia la strada giusta, quella che tutto il sistema industriale e artigianale vuole che la politica percorra. Ci sono tante luci nell’economia attuale e non tutto sta andando male come sembra emergere da letture parziali. Vogliamo fortificare le nostre economie e sostenere i settori in crisi in collaborazione con il Governo. In questo senso ci siamo sentiti telefonicamente con il ministro Adolfo Urso che ci ha illustrato le finalità del tavolo con Stellantis del prossimo 17 dicembre nel quale verranno illustrate le misure che il Governo sta approntando per le aziende della componentistica. Il Piemonte, la Lombardia e il Governo si aspettano impegni chiari e sostenibili anche da Stellantis”.

Eventi a Brescia e Novara

Nei prossimi mesi Lombardia e Piemonte proporranno due eventi di rilevanza europea: prima a Novara dove si terrà un appuntamento legato al tema dei semiconduttori, poi in Lombardia per un appuntamento sull’automotive. Un’opportunità per i rispettivi ecosistemi affinché si faccia sempre più sinergia tra le Regioni del Nord. Un modo per rimettere al centro dell’agenda nazionale ed europea le esigenze di comparti che necessitano di tutela e rilancio.