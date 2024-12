Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, è intervenuta, lunedì 9 dicembre 2024, a Milano, a Palazzo Pirelli, alla cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni. Presenti Marco Riva, presidente Coni Lombardia, e Claudia Giordani, presidenti Coni Milano. L’evento è stato l’occasione per festeggiare i successi dei protagonisti del mondo sportivo regionale.

Benemerenze Coni per la Lombardia

La cerimonia prevedeva la consegna di stelle al merito sportivo, palme al merito tecnico e medaglie al valore atletico nelle declinazioni in oro, argento e bronzo. “L’evento è dedicato a chi ha un merito sportivo – ha commentato Picchi -. Il Coni, in collaborazione con Regione Lombardia, assegna 88 benemerenze per il 2022, non solo agli atleti che hanno conquistato visibilità su qualche podio o gareggiando, ma anche a chi ha lavorato dietro le quinte: ai preparatori, ai tecnici, ai dirigenti e alle società sportive, a riprova che ogni trionfo e ogni competizione sono possibili solo con il gioco di squadra. Per questo lo sport educa al gioco di squadra perché ogni successo dipende dalla capacità di lavorare insieme e di fare sacrifici per un bene comune”.

I premiati

In dettaglio tutti i premiati.

STELLE AL MERITO SPORTIVO

Stella d’Oro Dirigenti – Giuseppe Cafiero, Maurizio Vancini e Pietro Colnago; Stella d’Argento Dirigenti – Massimo Ermes Crespi Domenico De Lillo, Paolo Sorrentino, Gianfranco Zecchini, Giovanni Licini.

Stella di Bronzo dirigenti – Adriano Alessandrini, Claudio Bartelletti, Maurizio Biggi, Marco Bocchiola, Roberto Ciufoletti, Daniel Di Mattia, Gianfranco Fasan, Patrizia Longo, Gianfranco Lucchi, Giorgio Madella, Joelle Piccinino, Alessandro Quercioli, Vincenzo Sabatini, Ignazio Ziino Colanino, Tullio Parravicini.

Stella di bronzo società – ASD Bracco atletica, ASD Twirling Cormano, Nuova Atletica Astro.

PALME AL MERITO TECNICO

Palma d’Argento – Franca Bianconi.

Palma di Bronzo – Barbara Luoni, Aldo Maria Maggi, Gianpaolo Rinaldi, Angelo Valente. Roberta Guaineri.

MEDAGLIA AL VALORE ATLETICO 2022

Medaglie d’Oro

FGI Ginnastica – Laura Paris, campionessa mondiale Ritmica, Esercizio di insieme con un attrezzo.

FIC Canottaggio – Alessandro Benzoni, campione mondiale Quattro di Coppia pesi leggeri.

FIG Golf – Pietro Bovari, campione mondiale dilettanti a squadre.

FITAV Tiro a Volo – Stefano Pavan, campione mondiale Fossa universale a squadre.

– Medaglie d’Argento

AcCI Aeronautica – Davide Schiavotto, 3° classificato Campionato Mondiale Volo a Vela cat. 18M.

FIBS Baseball Softball – Linda Rampoldi, Silvia Torre, campionesse europee Softball.

FIN Nuoto – Matteo Rivolta, campione europeo 400 misti.

FIPSAS Pesca sportiva e Attività subacquee – Diego Arosio, 2° classificato campionato Mondiale acque interne Pesca al Black Bass da natante a coppie e per nazioni.

FIS Scherma – Federico Vismara, 2° classificato campionato Mondiale Spada maschile a squadre.

FISR Sport rotellistici – Emanuele Ferrari e Mattia Mai, 2° classificati campionato Mondiale Hockey in line.

FISSW Surfing Sci nautico e Wakeboard – Alice Bagnoli, campionessa Europea discipline classiche. Riccardo De Tollis, campione Europeo Cable Wakeboard. Chiara Virag, campionessa Europea Wakeboard Freeride.

FISG Sport del ghiaccio – Tommaso Dotti, 3° classificato Olimpiadi Short Track staffetta metri 5.000.

Daniela Fumagalli, referente territoriale Ufficio Attività Motorie Sportiva USR Lombardia – AT Milano.

Giuseppe Gammarota, presidente ASD lotta Club Seggiano, Iman Mahdavi, Team Olympic Refugee.

– Medaglie di Bronzo

FISE Sport equestri – Susanna Emma Bordone, campionessa Italiana Concorso completo equitazione individuale.

FISR Sport rotellistici – Pietro Brianzoni, 3° classificato campionato Europeo Hockey in line.

FISR Sport rotellistici – Martin Fiala, Riccardo Gambin, Corey Mitchel Hodge, Nicola Lusignani, Luca Ronco, campioni Italiani Hockey in line.

FIDAL Atletica Leggera – Ilaria Burattin, campionessa Italiana staffetta 4 x 400; Micol Majori, campionessa Italiana corsa piana 5.000 metri.

FIDAL Atletica leggera – Francesco Domenico Rossi e Luca Sito, campioni Italiani staffetta 4×400; Simone Tanzilli, campione Italiano staffetta 4×100.

FIGC Calcio – Davide Calabria e Sandro Tonali, campioni Italiani professionisti.

FIC Canottaggio – Nicolò Carucci, campione Italiano Singolo; Paolo Covini, campione Italiano due senza.

FIG Golf – Diana Maria Casartelli, campionessa Italiana dilettanti a squadre; Luca Nicolas Fallotico, campione Italiano dilettanti.

FISO Orientamento – Caterina Dallera, campionessa Italiana corsa corta distanza.

TROFEO CONI

– Medaglia di bronzo

AeCI Aero Club Italia – Marco Di Pilato, campione Italiano Volo a motore – Piloti rally idrovolanti.

FPI Pugilato – Samir Elkadimi Skalli, campione Italiano categoria peso Mosca pro.

FISG Sport ghiaccio – Charlene Edith Magali Guignard, Marco Fabbri, 5° e 7° posto Olimpiadi, pattinaggio di figura – danza.

FIGB gioco Bridge – Francesco Ferrari, campione Italiano a squadre Open; Fabrizio Hugony, Saverio Francesco Vinci, 4° 5° e 6° posto campionato Mondiale a squadre.

FIPSAS Pesca sportiva e Attività subacquee – Paolo Fontana, campione Italiano Immersione apnea dinamica senza attrezzi.

FIB Bocce – Stefano Fontebasso e Paolo Luraghi, campioni Italiani Raffa a squadre.

FITDS Tiro dinamico sportivo – Dario Forlani, campione Italiano Shotgun Open.

FICK Canoa e Kayak – Alexandru Cosmin Galeotti e Riccardo Vistarini, campioni Italiani K4 5000 fondo; Tommaso Mapelli, campione italiano C1 discesa.

ACI Automobile Club d’Italia – Beniamo Lo Presti, campione Italiano Autostoriche Rallies.

Fsi Scacchi – Marco Massironi e Cristiano Quaranta, campioni Italiani squadre.

FIPE Pesistica – Giorgia Pratesi, campionessa Italiana distensione su panca kg.55; Robert Gino Mircea, campione Italiano sollevamento pesi kg.102.

FGI Ginnastica – Samuele Patisso Colonna, campione Italiano trampolino elastico individuale maschile; Marco Sarrugerio, campione Italiano ginnastica artistica anelli.

FCI Ciclismo – Claudia Peretti, 2° campionato Europeo Fuoristrada Marathon; Martti Sciortino, 2° campionato Europeo Fuoristrada Trial.

FIDASC Disciplina Armi sportive e Caccia – Marco Cristian Salmistraro, campione Italiano Field Target.

FIDUCIARI CONI MILANO per il quadriennio 2021 – 2024: Tiziana Arras, Iaia Blosi, Cesare Brugola, Gianna Cirillo, Sabrina Fraccaroli, Luciano Gandini, Angelo Marra, Carla Meda, Donata Minorati, Ilaria Ordesi, Paolo Simi, Luigi Vidali.