Regione Lombardia premia poliziotto aggredito a Milano Lambrate

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha premiato a Varese, il viceispettore della Polizia di Stato, Christian Di Martino, vittima di un’aggressione a maggio 2024 mentre era in servizio nella stazione di Milano-Lambrate. Il gesto eroico e il coraggio dimostrato nell’affrontare una situazione di grande pericolo sono stati evidenziati come esempio di straordinaria dedizione al dovere. La premiazione rientra nell’ambito della festa regionale della Polizia locale. Regione Lombardia ha consegnato riconoscimenti a 23 agenti di Polizia locale provenienti da diversi comuni della Lombardia in occasione della festività del patrono, San Sebastiano.

Assessore La Russa: un vero servitore dello Stato

“Ho consegnato personalmente un riconoscimento anche al viceispettore della Polizia di Stato Christian Di Martino – ha detto La Russa – che ha rischiato la vita lo scorso maggio. La rappresentazione concreta di un servitore dello Stato. Con grande coraggio e assoluta dedizione, non ha esitato a intervenire per esaltare quello che deve essere sempre e comunque il modello di legalità. Poi, lo straordinario lavoro del Trauma Center dell’ospedale Niguarda, grazie al quale Christian è ancora con noi e oggi testimonia il valore del sacrificio di chi indossa una divisa”.

Viceispettore Di Martino: si continua a lottare per il bene e la sicurezza comune

“Ringrazio Regione Lombardia e l’assessore La Russa – ha detto Di Martino – è stato emozionante essere invitato qui, questo attestato, mi fa sicuramente onore e piacere. Un riconoscimento che va a tutti i corpi di Polizia, tutte le Forze dell’ordine che quotidianamente svolgono il loro servizio. Ho sempre messo in conto che poteva accadere un ‘imprevisto’ nella mia vita da poliziotto. Poi, però si va avanti e si continua a lottare per il bene e la sicurezza comune”.