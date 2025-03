La Lombardia sarà la prima regione italiana a digitalizzare il Prezzario regionale dei lavori pubblici. La nuova piattaforma digitale, sviluppata attraverso un accordo di collaborazione col Politecnico di Milano, sarà operativa dalle prossime settimane con l’obiettivo di ridurre la burocrazia e rendere più agevoli e rapidi i processi di verifica, aggiudicazione e gestione degli appalti.

Regione dà il via alla digitalizzazione del Prezzario dei lavori pubblici

La novità, che include l’aggiornamento 2025 del Prezzario, è stata ratificata da una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

Lombardia anticipa le innovazioni a favore delle imprese

“Regione Lombardia – evidenzia l’assessore Terzi – anche in quest’ambito si pone come avanguardia in grado di anticipare e concretizzare innovazioni importanti a beneficio delle imprese, dei professionisti del settore e delle pubbliche amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti. Il nuovo Prezzario regionale digitale è un importante traguardo che va nella direzione di semplificare e ottimizzare le procedure, come condiviso anche nei tavoli di confronto con le associazioni di categoria. Abbiamo sviluppato uno strumento efficiente che resta al passo con i tempi e con i recenti aggiornamenti normativi”.

Le caratteristiche del Prezzario digitale

Il Prezzario di Regione Lombardia rappresenta il primo prezzario ad essere ideato e realizzato per consentire l’interazione diretta con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, tra cui i sistemi informativi e di progettazione BIM (Building Information Modelling).

La principale innovazione tecnica del nuovo Prezzario regionale consiste nel fatto che ogni elemento (oggetto, manodopera, mezzo) è descritto attraverso un’anagrafica che definisce e ordina le relative informazioni.

La presentazione della piattaforma il 21 marzo a Bergamo

La nuova piattaforma digitale del Prezziario sarà presentata ufficialmente a Bergamo il 21 marzo durante il convegno ‘Verso Lombardia 2030: infrastrutture per la crescita’ nell’ambito di ‘Fiera edil – la fiera dell’edilizia’. Per gli iscritti all’ Albo dei Geometri, la partecipazione all’evento darà diritto all’attribuzione di crediti formativi.