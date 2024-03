Sviluppare un sistema di analisi e di condivisione di dati che semplifichi e ottimizzi ulteriormente i compiti delle stazioni appaltanti e dei professionisti. È questo l’obiettivo della nuova piattaforma digitale relativa al prezzario dei lavori pubblici. Uno strumento che raccoglierà e renderà ancora più fruibili una serie di informazioni utili alle pubbliche amministrazioni e alle imprese. Il tutto favorendo – allo stesso tempo – maggiore trasparenza, innovazione e digitalizzazione.

Prezzario piattaforma digitale, completa messa online nel 2025

Il nuovo strumento, presentato a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, entrerà a pieno regime, con la completa messa online, nel 2025. Tuttavia, già a partire da quest’anno, ha preso il via la prima fase del passaggio alla nuova impostazione digitale.

Un’innovazione per imprese, enti pubblici e professionisti

“Nel 2025 – ha spiegato Terzi – sarà disponibile per tutti gli operatori del settore la piattaforma digitale, online e gratuita, che sostituirà il vecchio prezzario regionale così come lo abbiamo conosciuto fino a quest’anno. Sarà un’innovazione molto importante per imprese, enti pubblici e professionisti”.

Verso una maggiore semplificazione

“L’elemento fondamentale – ha spiegato Terzi – è rappresentato dal fatto che questa piattaforma è basata su principi presenti anche nel nuovo codice dei contratti. Lo strumento sarà più semplice da usare e presentazione dei contenuti più agile. Ci sarà inoltre un’interoperabilità assoluta con il BIM (Building Information Modeling). Il tutto con la possibilità di sovrapporre i progetti alla piattaforma e di elaborare automaticamente il computo metrico. In questo modo si potrà quindi ottenere la validazione e la verifica del contenuto economico del progetto“.

Verso un obiettivo di semplificazione

“Dal prossimo anno dunque – ha proseguito l’assessore – ci saranno tanti elementi di novità che nel corso di quest’anno di transizione sono già parzialmente disponibili. Stiamo raggiungendo così un fondamentale obiettivo di semplificazione”.

Grande partecipazione del settore delle opere pubbliche

“La grande partecipazione al convegno – ha concluso – ci dimostra come tutto il settore delle opere pubbliche sia in attesa di questo intervento. Regione Lombardia lavora concretamente per andare incontro alle necessità del sistema economico”.

L’accordo con il Politecnico

Regione sta sviluppando la nuova piattaforma attraverso un accordo di collaborazione col Politecnico di Milano. La struttura del prezzario 2024 è stata impostata in coerenza con i requisiti del futuro strumento.