La Lombardia assume la Presidenza dei Quattro Motori per l’Europa, confermando il proprio impegno nel promuovere la crescita economica, l’innovazione e la cooperazione tra le regioni europee.

In una cerimonia che si è svolta presso il Neues Schloss di Stoccarda, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee ha espresso gratitudine alla presidenza uscente del Baden-Württemberg per il suo contributo e ha delineato le sfide e le priorità per il 2024.

Le significative trasformazioni geopolitiche e l’evolversi del panorama globale richiedono infatti una riflessione approfondita sul posizionamento e il ruolo che l’Europa e le regioni dei Quattro Motori intendono assumere nel contesto mondiale.

“Riconoscendo l’importanza di questi temi – ha detto il sottosegretario – per il futuro sviluppo delle regioni e dell’Europa nel suo complesso, la Lombardia si impegna a promuovere azioni concrete e incisive”.

L’ottimizzazione delle infrastrutture fisiche, il miglior utilizzo dei dati e delle informazioni e la preparazione alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale sono al centro dell’agenda di lavoro della Presidenza Lombarda, in linea con gli obiettivi posti dalla Presidenza italiana del G7. L’obiettivo è garantire una crescita sostenibile ed equilibrata, con particolare attenzione al settore della formazione e del lavoro per preparare le future generazioni alle sfide del mercato del lavoro

“Attraverso un impegno concreto e una leadership responsabile – ha concluso il sottosegretario – la Lombardia vuole continuare ad essere una regione trainante per la promozione del progresso e della cooperazione”.