Lombardia miglior regione per la comunicazione social

È la Lombardia la Regione italiana capace di ‘parlare meglio’ ai propri cittadini attraverso i social media. Lo certifica il report 2023 pubblicato da ‘DeRev’, società di comunicazione e strategia digitale che ha misurato l’efficacia della comunicazione istituzionale sulle piattaforme Facebook, Instagram, Twitter e TikTok delle Regioni italiane. Un primato, quello della Lombardia, che conferma quello già registrato nel 2022.

Lombardia regione social

“Il risultato – commenta il presidente Attilio Fontana – è frutto delle professionalità di tutti coloro che quotidianamente operano in Regione per informare i cittadini sulle nostre attività”. “Una conferma importante, soprattutto in considerazione dell’importanza che i ‘social’ assumono sempre più in ogni forma di comunicazione” conclude il governatore.

Sulla base del ‘DeRev Score’ si definisce la classifica nazionale. Si tratta di un punteggio ottenuto da un ‘algoritmo proprietario’ che tiene in considerazione i principali parametri delle misurazioni dell’efficacia della comunicazione social. Nel dettaglio: ampiezza della community ed engagement (percentuale di interazioni giornaliere).