Artigianato: 30 anni per ELBA, l’ente lombardo bilaterale 

Compie 30 anni ELBA, l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato che sostiene il settore degli artigiani con una serie di provvidenze (contributi a fondo perduto) sia per i lavoratori, sia per le imprese del settore. Realtà, che da poche centinaia di imprese artigiane associate nel 1993, è cresciuta fino ad arrivare a oltre 47.000 aziende per più di 200.000 dipendenti.

In occasione del terzo decennio di attività, è stata promossa una mattinata presso l’auditorium Testori di Palazzo Lombardia. Ai lavori è intervenuto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi.

Guidesi: 30 anni a sostegno del sistema lombardo

“Questa – ha detto Guidesi – è una delle grandi eccellenze del nostro tessuto produttivo. È stata una grande innovazione 30 anni fa e ora si ristabilisce nel suo compleanno un rapporto fondamentale per tutta la filiera artigianale lombarda. Un rapporto che vede coinvolta anche Regione Lombardia. Un fare sistema lombardo che aiuta tutto il sistema artigianale e lo aiuterà anche nell’innovarsi e rinnovarsi, speriamo anche con una nuova generazione di artigiani”.

I 30 anni di Elba

“Questo anniversario, – ha affermato il presidente di Elba, Giovanni Bozzini – rappresenta un accordo strategico a livello contrattuale tra le parti sociali: i datori di lavoro, le associazioni di categoria e Cgil, Cisl e Uil. Una grande opportunità contrattuale: nel fatto che possono essere corrisposti benefici economici a lavoratori e imprese. È nata 30 anni fa e oggi cerca di farsi conoscere meglio”. Tre decenni di collaborazioni anche con Regione Lombardia. “Noi in particolare – chiude Bozzini – ci rivolgiamo all’assessore Guidesi, il nostro punto di riferimento. Con lui abbiamo condiviso strategie importanti per questa regione”.