In Lombardia nuove linee guida per la costituzione di sistemi museali

Nuove linee guida per la costituzione e il riconoscimento di Sistemi museali in Lombardia. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

“Abbiamo aggiornato i criteri – ha affermato l’assessore Caruso – per dare nuovo slancio a questo settore. Il raggiungimento dei requisiti per il riconoscimento regionale permetterà il rafforzamento strutturale dei Sistemi museali garantendo una miglior qualità dei servizi erogati e l’acquisizione di professionalità adeguate, anche in condivisione tra più istituti. Tra l’altro, i Sistemi museali riconosciuti potranno beneficiare di specifiche premialità o priorità nei bandi regionali e nelle attività di promozione e comunicazione di Regione Lombardia. Questo provvedimento – ha concluso – dimostra ancora una volta la nostra attenzione nei confronti di chi diffonde la cultura in Lombardia”.

Sistemi museali, sintesi dei requisiti individuati da Regione Lombardia

I Sistemi museali sono istituti basati su una rete codificata di relazioni tra istituzioni museali di differente titolarità, dimensione e tipologia, anche in integrazione con altri istituti e luoghi della cultura, per coordinare, integrare e potenziare i servizi offerti al pubblico in un territorio di riferimento. Il Sistema museale individua un soggetto capofila con funzioni di coordinamento dei servizi e delle funzioni amministrative, ruolo che può essere ricoperto anche dalla Provincia, dalla Città Metropolitana di Milano o dalla Comunità montana.

Possono partecipare ai Sistemi museali raccolte museali e musei pubblici e privati, riconosciuti e non riconosciuti da Regione Lombardia, purché formalmente istituiti. Oltre a istituti e luoghi della cultura non museali, purché con finalità coerenti con la missione e gli scopi del Sistema stesso che deve essere costituito da almeno tre raccolte museali e/o musei, di diversa titolarità, dei quali almeno uno riconosciuto.

La programmazione è su base triennale e il Sistema museale deve essere dotato di un sito web dedicato o di un’apposita sezione all’interno dell’Ente capofila, che assicuri la promozione e la diffusione congiunta delle attività. Regione Lombardia ha predisposto anche un marchio identificativo dei Sistemi museali riconosciuti che può utilizzare nelle proprie campagne di comunicazione e promozione.