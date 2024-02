Il dialogo bilaterale e la collaborazione tra Lombardia e Svizzera hanno vissuto, mercoledì 21 febbraio a Palazzo Lombardia, un nuovo appuntamento con la presenza del presidente Attilio Fontana e dell’assessore regionale ai Rapporti con la Confederazione elvetica, Massimo Sertori.

Lombardia e Svizzera, collaborazione in crescita

“La collaborazione fra Stato svizzero e italiano – ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana – è sempre maggiore e rilevante. L’interscambio aumenta e il dialogo tra Lombardia e alcuni Cantoni svizzeri continua a crescere”.

Gli argomenti trattati

“Gli argomenti che abbiamo trattato – ha continuato il governatore a margine del bilaterale – sono tanto importanti e toccano i collegamenti, lo spopolamento alpino, la difesa dei paesaggi, il problema dei frontalieri. Una serie di argomenti ai quali noi crediamo molto e che quindi è opportuno discutere, approfondire e migliorare”.

Sertori: nostre comunità particolarmente legate

“È un piacere aver ospitato a Palazzo Lombardia – ha detto l’assessore regionale, Massimo Sertori – questo importante tavolo bilaterale sulla cooperazione tra Italia e Svizzera. Le nostre comunità sono particolarmente legate e stiamo investendo molte risorse per realizzare interventi sempre più di qualità e che rispondano ai bisogni reali dei cittadini”.

Appuntamento annuale

“Il momento di dialogo bilaterale – ha aggiunto – è un appuntamento annuale che, per la seconda volta si tiene a Milano. Una sessione di lavoro in cui partecipano tutti i rappresentanti della Confederazione Svizzera, dei Cantoni, delle Regioni e del Governo italiano, per affrontare i dossier aperti. Tra questi: l’apertura dei valichi alpini, la nuova programmazione Interreg 2021-2027, la comunità di lavoro Regio Insubrica e temi come fiscalità, ambiente, energia e sicurezza“.

Spirito di collaborazione

“È stata anche questa – ha concluso Sertori – un’ottima occasione per rinnovare lo spirito di collaborazione e di reciproco aiuto instaurato in questi anni”.