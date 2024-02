Lombardia pensa a tessera sanitaria ‘a punti’, premi per chi fa prevenzione

La Lombardia sta pensando a una tessera sanitaria ‘a punti’ per premiare coloro che aderiranno ai vari screening sanitari proposti dalla Regione. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso.

“È un’idea – ha spiegato Bertolaso in un’intervista a Lombardia Notizie Online – che stiamo valutando insieme all’UO Prevenzione della DG Welfare per perseguire un duplice obiettivo: produrre salute e ridurre sensibilmente i costi economici della sanità. Per ottenere tali risultati è necessario lavorare sulla prevenzione, quindi aumentare il numero di cittadini che si sottopongono agli screening delle cosiddette ‘malattie prevedibili’. Ad esempio, quelli contro il tumore del colon, del polmone, dell’intestino e della cervice uterina. Ne arriveranno anche altri come quello per prevenire il cancro alla prostata”.

Assessore Bertolaso: con tessera sanitaria ‘a punti’ in Lombardia premi a chi sceglie la prevenzione

“Il concetto della premialità – ha spiegato in un’intervista a Lombardia Notizie Online – è semplice. Se porti avanti uno stile di vita il più corretto e salutare possibile, puoi guadagnare punti che ti permettono di ottenere un riconoscimento”.

“Oggi purtroppo – ha precisato l’assessore a Lombardia Notizie Online – alcuni screening che proponiamo non riscuotono il successo che meriterebbero. Per incentivare comportamenti virtuosi che, fra l’altro, ci consentirebbero anche di abbattere i costi della sanità, si potrebbe ricorrere, a una premialità. Penso, ad esempio, ad ingressi nei nostri centri termali di altissima qualità dove effettuare cure o alla possibilità di offrire skipass gratuiti sui nostri comprensori montani che, proprio fra 2 anni, ospiteranno le Olimpiadi. Stiamo anche pensando a come coinvolgere gli organizzatori dei grandi eventi che ogni anno ospitiamo in Lombardia in modo tale da mettere a disposizione premialità di questo genere”.