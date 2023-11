“La Lombardia è il motore d’Italia e d’Europa, ma credo che in questo momento sia opportuno che la Lombardia riesca ad essere ancora più internazionale sia per quanto riguarda l’attrattività di capitali, sia per quanto riguarda l’opportunità dei nostri imprenditori di realizzare interventi ed iniziative nel resto del mondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, aprendo presso l’auditorium ‘Testori’ di Palazzo Lombardia i lavori del Lombardia World Summit 2023 che prosegue nel tardo pomeriggio con una serie di tavoli tematici presieduti dagli assessori regionali. Giornata clou venerdì 24 novembre presso gli Ibm Studios di Milano dove interverranno, fra gli altri, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni; quello del Senato, Ignazio La Russa; il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

“Credo – ha aggiunto – che sia doveroso ascoltare, parlare e confrontarci con gli stakeholder nazionali ed internazionali per capire se si può ulteriormente migliorare questa nostra posizione che è già estremamente positiva e importante”.

Il messaggio da mandare è quello “di una Lombardia che ha intrapreso in maniera determinata la strada che porta al futuro. Saremo sempre più una regione che riesce ad avere tutti quegli elementi che portano alla possibilità di investimenti e di sviluppare ogni tipo di iniziative. Credo questo debba essere ulteriormente migliorato e presentato a chi nel resto del mondo non è ancora a conoscenza delle nostre caratteristiche”.