Manovra, Lucchini: Fondo assistenza minori aiuto concreto ai Comuni

“L’istituzione di un ‘Fondo per l’assistenza ai minori’ previsto dalla Manovra garantirà un aiuto concreto a tanti Comuni. Questi Enti locali, devono infatti far fronte alle spese per i minori che, dopo l’allontanamento dal nucleo famigliare, arrivano nelle strutture residenziali. Le rette delle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia hanno un impatto notevole sui bilanci. La creazione di un Fondo consentirà loro di affrontare i costi crescenti dell’accoglienza”.

La richiesta di un fondo assistenza ad hoc

“La nostra Regione, rispondendo proprio alle richieste dei territori, nello scorso mese di settembre ha rinnovato uno stanziamento straordinario per le spese dei comuni più piccoli. Ammonta a circa 2,9 milioni e si è aggiunto ai 2,6 milioni dell’anno precedente. Su richiesta proprio della Lombardia, nel dicembre scorso, la Conferenza delle Regioni aveva approvato un ordine del giorno per proporre al Governo di istituire un Fondo di assistenza ad hoc. Una richiesta che ora è stata accolta con la Manovra economica”.

L’attenzione del Governo con la Manovra

Ringrazio dunque il Governo e in particolar modo il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Hanno dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti delle richieste degli amministratori locali”.

Così in una Nota, Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia.