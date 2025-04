Papa, 30 volontari Protezione civile Lombardia per esequie

Sono 30 i volontari della Protezione civile del sistema regionale della Lombardia partiti per Roma al fine di garantire la necessaria assistenza alla popolazione, a partire da mercoledì 23 e fino a domenica 27 aprile 2025, in occasione delle esequie del Papa di sabato 26 aprile.

La Russa: per esequie Papa in campo Protezione civile della Lombardia

“L’intero sistema – afferma l’assessore della Regione Lombardia alla Protezione civile, Romano La Russa, nel ribadire il profondo cordoglio della Giunta per la scomparsa del Pontefice – si è attivato immediatamente per garantire la propria disponibilità in questo momento cruciale e delicato che vedrà affluire nella Capitale un numero importante di fedeli, oltre a Capi di Stato e autorità da tutto il mondo. La presenza dei nostri volontari, appartenenti a diverse province lombarde, è il segno tangibile dello spirito di solidarietà, di altruismo e di coesione che anima la Protezione civile della Lombardia”.

La provenienza dei volontari

I 30 volontari, appartenenti a varie organizzazioni, sono così ripartiti: 9 provengono dalla Città Metropolitana di Milano, 8 dalla provincia di Brescia, 8 da quella di Bergamo e 5 da quella di Varese.

L”esercito del bene’ esprime nostro cordoglio e dolore

“Il nostro ‘esercito del bene’ – conclude l’assessore La Russa – parteciperà alle esequie di Papa Francesco mettendosi al servizio degli altri, come ha sempre fatto. Un modo per esprimere e ribadire, anche attraverso la concretezza delle opere dei volontari, il cordoglio e il dolore di tutta la Lombardia per la scomparsa del Pontefice”.