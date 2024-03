Mantova, Terzi: siglata intesa per potenziare il trasporto merci su ferro

Potenziare il trasporto merci su ferro in provincia di Mantova attraverso la realizzazione di nuovi terminal e raccordi ferroviari nell’area industriale. Lo prevede un accordo firmato tra Mercitalia Logistics, capofila del Polo Logistica del Gruppo FS, e Marcegaglia Carbon Steel.

Nello specifico, il progetto permetterà la realizzazione di un nuovo raccordo ferroviario di circa 11 km tra la stazione di Castellucchio e lo stabilimento Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. A questo si aggiungerà, successivamente, la costruzione di un nuovo terminal ferroviario a servizio della zona industriale dei Comuni di Gazoldo degli Ippoliti e Rodigo.

Terzi: azione sinergica per il territorio

“Si tratta – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – di un’azione sinergica fra pubblico e privato che ridurrà l’impatto ambientale del trasporto merci su gomma, con benefici per tutta la comunità. Lavorare per la sostenibilità significa anche attuare iniziative come queste in ambito infrastrutturale. Regione Lombardia, attraverso il ‘ferrobonus‘, ha investito per incentivare gli operatori a trasferire dalla strada al treno almeno una parte dei prodotti trasportati: la misura ha permesso di incrementare sensibilmente il numero di chilometri percorsi dalle merci attraverso l’utilizzo dei convogli. Inoltre, siamo costantemente impegnati per lo sviluppo di infrastrutture finalizzate all’interscambio gomma-ferro”.

Obiettivo ridurre il traffico stradale

L’opera aumenterà l’utilizzo del trasporto su ferro, consentendo di diminuire il traffico di camion sulle strade della provincia di Mantova. Con un duplice obiettivo: di sostenibilità ambientale, perché contribuirà efficacemente alla riduzione dei gas serra e delle altre sostanze nocive emesse nell’atmosfera dai mezzi di trasporto su gomma; e di maggiore sicurezza stradale, perché un solo treno toglie dalla strada 30 camion, garantendo condizioni di maggiore sicurezza per il trasporto merci, ma anche per tutti coloro che utilizzano l’auto per i loro spostamenti.