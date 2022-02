Rossi: Master ‘sport’ contributo per formazione professionisti

“Lo sport è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale in Lombardia e nel Paese. Grazie anche alle opportunità di crescita e di valorizzazione offerte dall’organizzazione sul nostro territorio delle Olimpiadi 2026. Per questo, corsi universitari che aiutino a formare specialisti in Diritto Sportivo e Rapporti di Lavoro nello Sport, non possono che destare grande interesse”. Così Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, nel suo intervento alla presentazione dell’ottava edizione del Master in Diritto sportivo, organizzato dall’Università Bicocca di Milano, ha sottolineato l’importanza nel settore della formazione di professionisti preparati.

Dalle Olimpiadi alla ‘Dote sport’

“Regione Lombardia – ha ricordato il pluricampione olimpico – da sempre è attenta alle politiche sportive. In particolare, in questa legislatura, la Giunta ha varato un vasto ventaglio di misure che, al di là dell’enorme sforzo economico e manageriale legato ai Giochi, dimostra un impegno costante e attento al sostegno dello sport e a tutti i suoi ambiti. L’elenco dei provvedimenti presi spazia dal finanziamento della ristrutturazione di impianti esistenti alle misure di incentivazione e sostegno della pratica sportiva, amatoriale e agonistica. In proposito ricordo che dal 15 febbraio sarà possibile inoltrare le domande per il bando ‘Dote sport‘ che prevede contributi economici a fondo perduto per le famiglie che decidono di avvicinare i loro ragazzi alla pratica sportiva”.

Già investiti 180 milioni di euro

“Dall’insediamento del 2018 questa Giunta ha varato una serie lunghissima di provvedimenti a tema sport – ha ricordato il sottosegretario – per oltre 180 milioni di euro di investimento. A conferma di una sensibilità eccezionale circa l’importanza dello sport nella società di oggi. Una testimonianza che da uomo di sport ribadisco in ogni occasione e voglio sottolineare anche in questa sede. Lo sport fa bene a tutti, grandi, bambini e anziani. Lo sport aiuta a vivere meglio, a superare lo stress del quotidiano ma anche le tragedie improvvise, personali e collettive. Con la pandemia da Covid l’abbiamo potuto capirlo un po’ tutti”.

dbc