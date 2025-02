L’’importanza di un approccio sinergico per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro in vista dei prossimi giochi olimpici invernali e Il valore dello sport come motore di rinascita e inclusione. Questi i temi principali emersi nel corso del convegno ‘Milano-Cortina 2026: un ponte tra grandi opere, sicurezza e sport’ a cui hanno preso parte il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi. All’evento, organizzato a Palazzo Lombardia, hanno partecipato anche Fabrizio D’Ascenzo, presidente nazionale dell‘Inail e Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

Fontana: approccio integrato per garantire sicurezza sui luoghi di lavoro

“Milano-Cortina 2026 – ha sottolineato il presidente Fontana – rappresenta una sfida ambiziosa che la Lombardia sta affrontando concretamente sul fronte della sicurezza dei luoghi di lavoro. Uno degli elementi chiave su cui stiamo puntando è un approccio integrato su questo tema, che promuova la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni, enti di vigilanza, associazioni di categoria, rappresentanti dei lavoratori, aziende e comunità locali. E, l’accordo sottoscritto nei giorni scorsi con associazioni di categoria e sindacati uniti per rendere più sicura l’attività dei lavoratori nei cantieri, è un esempio concreto”.

Tironi: tutelare lavoratori è priorità

“Il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda le grandi opere che stiamo completando in vista della data di inizio delle Olimpiadi – ha dichiarato l’assessore Tironi – rappresenta una grandissima opportunità per il territorio lombardo, ma anche un’importante sfida di responsabilità. La priorità di Regione Lombardia è continuare a garantire elevati standard di sicurezza, mettendo al centro il valore di ogni singola persona e di ogni singolo lavoratore. La questione rappresenta un elemento chiave nella nostra programmazione formativa, che decliniamo in chiave innovativa grazie agli strumenti tecnologici più all’avanguardia, come la realtà aumentata, con cui si possono sperimentare, ad esempio, i diversi scenari di rischio e agire in ottica preventiva”.

“In tema di grandi opere – ha concluso Tironi – la sicurezza sul lavoro assume un ruolo centrale, rappresentando uno strumento importante per sostenere e sviluppare l’ambito economico e produttivo del territorio, ma soprattutto quello sociale”.

Una sfida che coinvolge tutto il territorio

“Il bilancio a un anno dalle Olimpiadi – ha evidenziato Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico – è positivo sia per quanto riguarda i risultati raggiunti dal mondo dello sport sia per quanto riguarda il lavoro impostato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 , che ha fatto grandi sforzi e ha superato tanti ostacoli. Realizzare un grande evento come i Giochi Olimpici richiede infatti un grande impegno da parte di tutti gli attori coinvolti, in modo da affrontare al meglio una sfida che coinvolge un vasto territorio. Per il mondo paralimpico questo fattore rappresenta una sfida concreta che ci stimola a crescere, una sfida legata alla possibilità di realizzare opere che rimarranno nel tempo a beneficio della comunità e del territorio”.

Sinergia tra Inail e Regione

“Opere costruite bene, anche con il nostro supporto – ha dichiarato il presidente dell’Inail, D’Ascenzo – salvaguardano l’incolumità delle persone che ci lavorano. In questo, la sinergia tra Inail e Regione Lombardia è fondamentale, perché la preparazione di un evento contribuisce poi al successo dell’evento stesso”. “Lo sport – ha continuato D’Ascenzo – è una disciplina che può aiutare il recupero delle persone che soffrono. Questo vale non solo per le Olimpiadi, ma anche per le sfide da affrontare nelle varie attività quotidiane”.

