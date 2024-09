L’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda con delega ai Grandi Eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, ha partecipato alla conferenza stampa a Palazzo Reale, per il lancio della sesta edizione del Milano Off Fringe Festival 2024. La kermesse, che si terrà dal 26 settembre al 6 ottobre, coinvolgerà artisti e compagnie da tutto il mondo. Comprenderà spettacoli di vario genere e in più lingue, portando le arti performative in diversi spazi di Milano, sia convenzionali che non convenzionali.

Turismo esperienziale

“Il Fringe Festival non è solo ‘teatro fuori dal teatro’. È un’esperienza vibrante e trasformativa che porta l’arte e la cultura in ogni angolo della città, animando i quartieri con spettacoli, performance e iniziative letterarie che abbattono le barriere tra artista e spettatore. E creando un dialogo diretto e immediato – spiega Mazzali -. La scelta di location inusuali, che spaziano dai luoghi storici ai contesti più contemporanei, non solo arricchisce la fruizione culturale, ma disegna una vera e propria mappa di turismo esperienziale. Questa mappa- aggiunge l’assessore – invita i visitatori a vivere Milano con occhi nuovi, scoprendo tesori nascosti, angoli di fascino spesso inesplorati, e un tessuto urbano che si anima di creatività”.

Il sostegno di Regione

“Regione Lombardia – prosegue Mazzali – ha creduto fermamente in questo progetto, sostenendolo con un contributo economico significativo, riconoscendo il suo straordinario potenziale nel valorizzare il territorio e nel posizionare Milano come epicentro culturale di risonanza internazionale. Il festival si conferma così un potente magnete per il turismo destagionalizzato. Capace di attrarre un pubblico eterogeneo, nazionale e internazionale. Offrendo non solo spettacoli, ma un’immersione totale in un’esperienza culturale che si rinnova e si arricchisce di anno in anno”.

Infine, fa notare l’assessore, “l’edizione di quest’anno brilla di un fascino particolare. Resa ancora più speciale dalle iniziative che celebrano i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Un’icona di avventura e scoperta, che continua a ispirare l’incontro tra culture diverse. E a simboleggiare quello spirito di esplorazione che questo festival incarna così bene. È un viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Tra tradizione e innovazione, che rende Milano protagonista di un racconto globale, capace di affascinare e coinvolgere chiunque vi partecipi”.