‘Milano ieri e oggi’, l’opera donata dall’artista Franco Tarantino ritrae un evocativo scorcio di piazza Città di Lombardia, di cui enfatizza le curve che caratterizzano l’avanguardistico edificio sede della Regione. Sopra il Palazzo, svetta la Madonnina simbolo di Milano, il timbro della testata giornalistica simbolo della città e uno scorcio delle colonne di San Lorenzo. Il quadro riproduce anche una stilizzazione del ‘Grande disco’ di Arnaldo Pomodoro, opera situata in piazza Meda, ispirata all’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.

Si chiama ‘Milano ieri e oggi’, un acrilico su tela delle dimensioni di 4 metri di lunghezza per 1,5 metri di altezza, donata dall’artista Franco Tarantino alla Regione Lombardia. A partire da oggi, l’opera si può ammirare al piano terra del nucleo Np di Palazzo Lombardia. Alla cerimonia di consegna ha partecipato il governatore Attilio Fontana.

Fontana: grazie a chi onora la Lombardia

“Un dipinto che si inserisce molto bene nell’atrio di Palazzo Lombardia – ha detto il presidente Fontana – a testimonianza degli ottimi rapporti con la comunità pugliese a Milano che da tempo è ben radicata non solo in città ma anche in altri territori della Lombardia”.

“Milano, e mi piace dire estendendo lo sguardo, la Lombardia – ha proseguito – ringrazia i suoi ‘figli’ che hanno saputo onorarla”.

Grandissimo onore donare il quadro al presidente

“Quando ho visto Palazzo Lombardia – ha detto Tarantino, il pittore – sono rimasto affascinato dal gioco di linee e dalle ondulazioni. Si tratta di un edificio che esalta uno stile originale ed è in grado di stupire ogni volta che lo si guarda. La sua personalissima eleganza muta al variare delle luci e delle stagioni. Donare il mio quadro al presidente Fontana è per me un grandissimo onore”.

Collaborazione con l’Associazione Pugliesi di Milano

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione regionale Pugliesi di Milano, rappresentata da Agostino Picicco, responsabile Cultura, e Paolo Rausa, responsabile eventi. L’associazione, da 3 anni è ospitata a Palazzo Lombardia per la cerimonia di consegna del premio ‘Ambasciatore di Terre di Puglia’.