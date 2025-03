Il 2024 da record per i treni TILO, Ticino – Lombardia

“Gli oltre 13.000 viaggiatori che quotidianamente varcano i confini di Chiasso e Stabio/Gaggiolo confermano ancora una volta l’alto gradimento per i servizi ferroviari transfrontalieri offerti dai treni TILO e ci incoraggiano a sostenere con decisione i collegamenti con la Svizzera”.

È quanto afferma l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commentando i dati diffusi da TILO sul 2024, anno da record con 24,1 milioni di viaggiatori totali e il 94.2% dei treni arrivati puntuali a destinazione.

“Proprio nell’ottica di potenziamento del servizio offerto – ha aggiunto Lucente – Regione Lombardia ha stanziato 403 milioni di euro per l’acquisto di 16 nuovi treni destinati ai servizi ‘Regio Express’ e al trasporto con la Svizzera. Nello specifico, 9 destinati ai servizi italiani e 7 a quelli transfrontalieri. Inoltre, abbiamo conferito a FerrovieNord l’acquisto di nuovi convogli dedicati, principalmente, al servizio con la Svizzera ‘RE80’ Milano-Como-Locarno. Vogliamo immettere il primo treno nel 2028 e completare l’immissione in servizio dei rotabili entro il 2031”.

“Questo servizio – ha concluso l’assessore regionale – è cresciuto nel tempo ed è ormai fondamentale per una serie di collegamenti con punti strategici in Lombardia, come la connessione diretta con Malpensa o con Milano Centrale e per l’interscambio con l’Alta Velocità”.