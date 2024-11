Milano-Varese in un libro, Fontana: un fil rouge che accompagna la mia vita

“Milano e Varese, non solo un libro ma anche un fil rouge che ha accompagnato e che continua ad accompagnare la mia vita”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo all’incontro che ha visto protagonista, il libro ‘MI VA – La lunga storia d’amore tra Milano e Varese’. Il volume è scritto dai giornalisti Federico Bianchessi e Fausto Bonoldi.

“Un legame stretto e forte che – ha aggiunto il governatore – svaria in diversi ambiti. Si va infatti dalla storia alla cultura, dall’industria allo sport, con i due Comuni, a loro modo, grandi protagonisti”.

Milano e Varese, un libro, una storia d’amore

“Una speciale storia d’amore – hanno spiegato Bianchessi e Bonaldi – quella intrecciata tra due città. I due territori infatti non sono soltanto contigui ma lanche egati da affinità radicate e a volte sorprendenti”.

“Un rarissimo caso italiano di un vicinato – hanno aggiunto – assai più baciato dalle reciprocità che non dalla rivalità. Bisticci e conflitti non sono mancati nel corso dei secoli, ma, alla fine a prevalere è un’esemplare capacità di saldare interessi e visioni in un’idea di comunità metropolitana”.

Due città che continuano a volare alto

Con una conclusione condivisa dal presidente Fontana: “Milano e Varese, hanno sempre volato e continuano a volare alto” come testimoniano prima la Caproni e oggi Malpensa.