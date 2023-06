Monte Isola, Caruso: ‘Festa delle luci’ evento che valorizza il territorio

“Far incontrare la cultura con l’ambiente, come avviene nella Festa delle Luci A2A a Monte Isola, denota una forte attenzione nei confronti della valorizzazione del territorio che non può prescindere dalla dimensione artistica”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in relazione alla presentazione dell’evento artistico ‘Terzo paradiso dell’energia a Monte Isola’, che si terrà a partire dall’8 luglio sull’isola del Sebino e si inserisce nelle celebrazioni di ‘Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023’.

Percorsi artistici di alto livello

“Qui uomo e natura – ha proseguito Caruso – costituiscono un connubio perfetto. Dove è proprio l’uomo che, con la sua cultura e il suo ingegno, si prende cura dell’ambiente che lo circonda. Dando vita a percorsi artistici di alto livello”.

Monte Isola, Festa delle luci: energia artistica

“Monte Isola – ha evidenziato l’assessore – è un gioiello. E il Lago d’Iseo è lo scrigno che lo custodisce. Un festival è forse il modo migliore per illuminare questi luoghi. L’arte contemporanea negli ultimi anni sta rappresentando per questo territorio un grande strumento di valorizzazione e di attrattività. Non posso che esprimere il mio apprezzamento a questa iniziativa con l’auspicio che possa essere replicata anche in altri territori della nostra splendida regione. L’arte è un linguaggio in grado avvicinare un pubblico sempre nuovo e variegato, innestandosi sui territori dove insiste e creando ‘energia’ che da Monte Isola possa espandersi su tutto il territorio regionale”.