“La scomparsa dell’ex direttore generale della Sanità, Carlo Lucchina, rappresenta una grande perdita per la nostra Regione e per il sistema sanitario lombardo. La sua vitalità, il suo dinamismo, la sua visione lungimirante, la sua determinazione e la sua autorevolezza lo hanno reso un esempio unico e ispiratore per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui”.

Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, commentano la notizia della scomparsa di Carlo Lucchina, per 10 anni, dal 2003 al 2013, direttore generale della DG Sanità della Lombardia.

Sanità Lombardia: le condoglianze di Regione per scomparsa ex direttore generale Lucchina

“Grazie al suo contributo – proseguono Fontana e Bertolaso – il nostro sistema sanitario regionale ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale. La sua dedizione e il suo impegno instancabile per il bene comune resteranno un punto di riferimento per tutti noi. Ci mancherà enormemente. A nome di tutta la Regione Lombardia – concludono – desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore”.