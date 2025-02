Inaugurata ‘Persone e cose’, in mostra le fotografie di Paolo Novelli

L’ultimo progetto del fotografo bresciano Paolo Novelli presentato a Spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia. All’inaugurazione della mostra ‘Persone e cose’ presente anche l’assessore all’Istruzione, Formazione di Regione Lombardia, Simona Tironi, autrice del testo d’introduzione del volume che accompagna il salone.

Le fotografie di Paolo Novelli in mostra

Gli scatti analogici caratterizzati dal fascino delle stampe in bianco nero sono stati scelti dal fotografo Novelli prima di morire, a soli 48 anni, a gennaio 2025. Le opere della rassegna fotografica curata da Roberto Muti fanno parte di collezioni pubbliche che sono state esposte in importanti gallerie, come la Triennale di Milano, Palazzo Ducale a Genova, Camera – Centro Italiano per la Fotografia o a quella di Massimo Minini, sostenitore dell’artista dal 2011.

Paolo Novelli si è conquistato un suo spazio nel campo della fotografia italiana di ricerca grazie alla coerenza e alla linearità di percorso.

Paolo Novelli teneva tantissimo a questa mostra

“Con questa mostra – ha affermato l’assessore regionale Simona Tironi – realizziamo il suo sogno. Prima di ricordare un grande artista, ricordiamo una grande persona. Conservo con affetto le mail che ci ha inviato fino all’ultimo per l’organizzazione di questo momento, al quale lui teneva tantissimo”.

Una rassegna che gli rende omaggio

“Ho avuto anche l’onore – ha continuato l’assessore Tironi – di scrivere qualche riga nella premessa del volume della mostra”.

“Ciò che mi ha colpito di più delle sue opere – ha concluso Tironi – è che ogni fotografia parla, che ogni scorcio catturato ci ricorda qualcosa. Con questa rassegna gli rendiamo omaggio”.

Quando è possibile visitare la mostra

È possibile visitare la mostra ‘Persone e cose’ nello Spazio IsolaSET, piazza Città di Lombardia 1 (ingresso da Via Galvani, 27) da lunedì a venerdì dalle 10 alle 19, fino al 25 marzo.