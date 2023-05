Ivan Bidorini la tessera onoraria della Federazione Motociclistica Italiana). Da sempre Bergamo con la sua provincia è protagonista nel mondo grazie alla passione e al grande traino dei campioni che ci rappresentano”. Non nasconde il suo apprezzamento, Ivan Bidorini, l’iscrizione onoraria alla Federazione Motociclistica Italiana. “Da motociclista ‘bergamasca’, appassionata di motociclismo, è un grande piacere ricevere dal presidentela tessera onoraria della Federmoto ). Da sempre Bergamo con la sua provincia è protagonista nel mondo grazie alla passione e al grande traino dei campioni che ci rappresentano”. Non nasconde il suo apprezzamento, Lara Magoni , sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Giovani e Sport, per aver ricevuto dal presidente di Federmoto Lombardia , l’iscrizione onoraria alla Federazione Motociclistica Italiana.

Motociclismo, Magoni: orgoglio bergamasco

Orgoglio bergamasco, per chi viene da una terra che tra la velocità e l’enduro, una volta chiamata motoregolarità, ha vissuto anni di gloria grazie a nomi importanti, trionfatori in importanti gare nazionali e internazionali. Su tutte la ‘Valli Bergamasche‘, storicamente prova di Campionato europeo, poi divenuta mondiale, della disciplina enduristica.

"È stato un piacere aver incontrato il sottosegretario Magoni – ha detto Bidorini – un incontro tra sportivi, e tra sportivi motociclisti. Il comitato regionale Fmi apprezza particolarmente che Magoni si dedichi alle problematiche dello sport, del motociclismo e delle questioni giovanili. Abbiamo riscontrato una grande disponibilità e propensione ad affrontare le problematiche del motociclismo e non solo. Idee e spunti raccolti nel nostro incontro che, a nostro avviso, se ben sviluppate potranno dare un impulso notevole all'attività sportiva di tutta la Lombardia".

“Gli amanti delle due ruote in Lombardia sono tantissimi, complice il fatto che la nostra regione offre itinerari mozzafiato – ha aggiunto Magoni -. Dalle Alpi, ai laghi, passando per città d’arte e tanto altro. Un susseguirsi di territori, località e percorsi che non possono lasciare indifferenti i rider curiosi di conoscere una Lombardia on the road”.