Proseguono le iniziative de ‘Il Natale brilla a Palazzo Lombardia’. Nell’ambito delle varie opportunità che dall’8 dicembre sono a disposizione di grandi e piccoli per le festività natalizie, continua, anche questo weekend, la rassegna cinematografica di animazione. All’ Auditorium Testori, ‘Cinema Testori – Grandi film per piccoli intenditori’. La rassegna è aperta a tutti e gratuita. Il programma dalle 15.30 prevede:

– Sabato 18 dicembre – ‘La Bella e la Bestia – Un Magico Natale’

– Domenica 19 dicembre – ‘Le 5 Leggende’

Le proiezioni della rassegna ‘Il Natale brilla a Palazzo Lombardia’ saranno aperte al pubblico fino a esaurimento dei posti.

La pista di pattinaggio nella piazza coperta più grande d’Europa

Per tutto il weekend del 18 e del 19 dicembre resterà inoltre aperta, dalle ore 10 alle 21, la pista di pattinaggio nella piazza coperta più Grande d’Italia.

Il programma prevede poi, che, il 18 e il 19 dicembre, l’associazione ‘Azione contro la fame’, l’organizzazione umanitaria internazionale da 40 anni leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame, sia presente in piazza per una raccolta fondi benefica a favore delle persone in difficoltà.

Continua l’iniziativa ‘Il Giocattolo sospeso’. E’ svolta in collaborazione con Assogiocattoli, Croce Rossa Italiana – Comitato regionale Lombardia, Lilt Milano Monza Brianza APS e Parco Nazionale dello Stelvio. Si tratta della raccolta di giocattoli nuovi, che le famiglie potranno consegnare ai volontari presso il punto di raccolta. Dalle 11.00 alle 19.00 presso l’Auditorium Testori.

Prosegue anche la mostra ‘Presepi dal mondo’. Nello spazio espositivo di IsolaSET (Spazio Esposizioni Temporanee) e in alcuni nuclei d’ingresso di Palazzo Lombardia, è possibile, sino all’8 gennaio, visitare l’esposizione di 20 presepi etnici di tutto il mondo, provenienti dal Museo delle Missioni Estere dei Frati Cappuccini missionari di Piazza Cimitero Maggiore.

