Le iniziative promosse dalla Regione nell’ambito di ‘Insieme è Natale a Palazzo Lombardia‘ riscuotono un grande successo e proseguiranno fino a domenica 7 gennaio. Oltre 6.000 le persone che hanno già pattinato sulla pista del ghiaccio coperta più grande di Milano e 15.000 sono salite al 39° piano del Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ per quella che il presidente Attilio Fontana definisce “un’esperienza unica e imitabile, per ammirare un panorama eccezionale”.

Non solo pista ghiaccio: ultimi posti per visitare il 39° piano di Palazzo Lombardia

Altre visite gratuite sono in programma, dalle ore 10 alle ore 18, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, previa prenotazione obbligatorio al sito http://reglomb.it/xlbN50QloOe .

In Piazza Città di Lombardia sono presenti anche igloo fiabeschi, una giostra retrò e una pista per snowboard per i bambini dai 3 ai 6 anni. Imperdibile la mostra con opere di Andy Warhol, Gomor e i disegni originali di Walt Disney, oltre ad altri importanti artisti pop.

Anche quest’anno, accedendo all’ingresso N1, è possibile aderire all’iniziativa del giocattolo sospeso, progetto realizzato in collaborazione con Assogiocattoli. Chi lo desidera può lasciare nell’apposito contenitore un dono per i bimbi meno fortunati.