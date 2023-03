Per la prima volta dal 20 febbraio 2020, in Lombardia non c’è nessun paziente ricoverato in terapia intensiva. “Nel giorno che precede la ‘Giornata per la commemorazione delle vittime del Covid’, dagli ospedali della Lombardia giunge infatti la splendida notizia. È la prima volta, dal 20 febbraio 2020. Oggi venerdì 17 marzo, infatti, nessun letto di terapia intensiva risulta occupato da pazienti che hanno contratto il virus”. Lo comunica l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso.

Covid: nessun paziente in terapia intensiva in lombardia. È la prima volta

“Si tratta di una notizia importante – sottolinea l’assessore – che attendevamo da 3 anni. È sicuramente merito della campagna vaccinale, che ci ha permesso di tornare alla vita. È anche il segno che sono migliorate anche le cure contro questo maledetto virus, che consentono di evitare che i pazienti colpiti finiscano in terapia intensiva”.

“Un risultato – aggiunge Bertolaso – che tre anni fa, sembrava impossibile da raggiungere. Il 17 marzo del 2020, infatti, i ricoverati in terapia intensiva erano 879 e quelli nei reparti ordinari 6.953. Questi ultimi oggi sono189”.

“Da parte del presidente Fontana e mia, a nome di tutti i lombardi – conclude l’assessore – un ringraziamento a tutti coloro, medici, infermieri, operatori sanitari, che hanno lavorato nel reparto più ‘impegnativo’ della Terapia intensiva. Hanno davvero fatto il possibile per salvare vite e hanno anche prestato l’ultimo conforto a chi non ce l’ha fatta”.