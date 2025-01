“Regione Lombardia esprime cordoglio e vicinanza ai familiari di Nicola De Cardenas. Una persona che ha ricoperto con dedizione e professionalità i ruoli di imprenditore e di rappresentante istituzionale, mettendo sempre al centro la propria attenzione per il territorio”. Così il presidente Attilio Fontana ricorda Nicola De Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda e amministratore delegato dell’azienda Decsa di Voghera, vittima di incidente durante un’escursione nella valle del Bove alle pendici dell’Etna.

Guidesi: uomo del mondo produttivo

Al cordoglio per la morte di Nicola De Cardenas, presidente della sede di Pavia di Assolombarda e amministratore delegato dell’azienda Decsa di Voghera, partecipa anche l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. “Encomiabile la sua attenzione al mondo produttivo ed economico e alle problematiche del suo territorio” è il ricordo dell’assessore. “Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Lucchini: con De Cardenas perdiamo riferimento per istituzioni del territorio

“Esprimo – scrive in una Nota l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini – le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia, ai lavoratori dell’azienda di Voghera e a Confindustria Pavia per la tragica scomparsa di Nicola De Cardenas. Un lutto improvviso che ci addolora e che unisce la nostra comunità nel ricordo di un uomo che è stato un’autentica espressione di intraprendenza e innovazione imprenditoriale e al contempo una figura di riferimento per le istituzioni del nostro territorio con la quale ho potuto collaborare proficuamente per i progetti di sviluppo della nostra provincia”.