Dolcetto o scherzetto? Anche quest’anno nelladell’ospedale ‘Niguarda’ spuntano, per Halloween, piccole zucchette…

Sono le meravigliose creazioni in lana, fatte a mano dalle volontarie dell’associazioneSi tratta di un appuntamento che si ripete a ogni Halloween grazie alla collaborazione con l’associazione

In Terapia Intensiva Neonatale ogni occasione è buona per promuovere iniziative che umanizzano le cure. Piccoli gesti di normalità per alleggerire le lunghe e difficili giornate delle famiglie dei piccoli pazienti.