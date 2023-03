“Abbiamo cercato di realizzare una Giunta di qualità, la migliore possibile nell’interesse dei cittadini lombardi. Il confronto per arrivare alla composizione dell’Esecutivo è stato rapidissimo: la coalizione ne è uscita rafforzata“. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, presentando la nuova Giunta regionale a Palazzo Lombardia.

Radicamento territoriale

“Siamo arrivati alla sintesi – ha proseguito il governatore – con sole 3 riunioni. Abbiamo cercato quindi di comporre una Giunta che sia la più rappresentativa possibile dei territori. Gli assessori hanno per lo più partecipato alle elezioni e vinto la propria battaglia elettorale. Questo significa essere radicati territorialmente e saper rappresentare le singole comunità”.

Ruolo del Consiglio

“Sarà un’avventura stimolante. Agli assessori – ha sottolineato Fontana – chiedo di approcciare il loro lavoro con l’umiltà che è alla base di ogni attività umana, e nel rispetto del Consiglio regionale. Come nella passata legislatura, avremo massima considerazione del Consiglio che è il vero luogo di rappresentanza della nostra Regione”.

Metodo di governo

“La coalizione di maggioranza – ha detto ancora Fontana – continuerà a confrontarsi in tutte le sedi opportune, dagli incontri dei capidelegazione a quelli dei capigruppo. Proseguiremo col metodo di governo adottato in questi anni, con la medesima capacità propositiva. Privilegiamo le idee migliori a prescindere da chi le propone. Ringrazio dunque i rappresentanti dei partiti che in questi incontri hanno dimostrato grande sensibilità e disponibilità”.

