Riconoscimento regionale per le Officine dell’Acqua di Laveno Mombello

La Fondazione Officine dell’Acqua di Laveno Mombello (VA) ha ottenuto il riconoscimento di ‘Raccolta Museale’ da Regione Lombardia. Lo ha stabilito una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Cultura, Francesca Caruso.

Assessore Caruso: punto di riferimento per il panorama culturale

“Le Officine dell’Acqua sono uno spazio culturale ed espositivo di grande pregio – evidenzia l’assessore Caruso – che merita il riconoscimento regionale per le iniziative messe in campo a tutela di una tradizione del territorio indissolubilmente legata al lago e al tema delle acque interne. Le Officine rappresentano un punto di riferimento per il panorama culturale della provincia di Varese grazie a una proposta di qualità che Regione, attraverso questo riconoscimento, vogliamo contribuire a valorizzare”.

Il recupero degli ex magazzini ferroviari

Le Officine dell’Acqua nascono negli spazi degli ex magazzini ferroviari: “La Fondazione – prosegue Caruso – ha saputo creare un polo culturale e didattico rigenerando una specifica area del territorio a vantaggio di tutta la comunità, offrendo a residenti e turisti nuove occasioni per immergersi in un ambiente che trasuda storia e cultura anche attraverso l’esposizione di barche d’epoca. Con questo riconoscimento consolidiamo ulteriormente il nostro impegno nella valorizzazione delle realtà che contribuiscono ad aumentare il valore della cultura lombarda e a preservarne l’identità”.

La valutazione

Il riconoscimento di istituti e luoghi della cultura, previsto da una legge regionale, giunge a valle di una valutazione che considera, tra gli altri, aspetti relativi all’accessibilità, ai servizi educativi e divulgativi, alle competenze professionali e ai servizi di ricerca, catalogazione e documentazione.

Musei/Raccolte Museali

Di seguito l’elenco di tutti i musei/raccolte museali riconosciuti da Regione Lombardia nella provincia di Varese:

-Civico Museo Archeologico di Angera.

-Museo Civico Archeologico e Paleontologico di Arsago Seprio.

-Museo Civico dei Fossili di Besano.

-Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio.

-Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio.

-Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio.

-Museo Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno.

-Centro Documentale Frontiera Nord “Linea Cadorna” di Cassano Valcuvia.

-Museo della Collegiata di Castiglione Olona.

-Museo MA*GA di Gallarate.

-Museo Civico “Floriano Bodini” di Gemonio.

-Museo Internazionale di Design Ceramico – Civica Raccolta di Terraglia di Laveno Mombello.

-Museo Civico Parisi Valle di Maccagno con Pino e Veddasca.

-Civico Museo di Scienze Naturali “Mario Realini” di Malnate.

-Casa Macchi di Morazzone.

-Museo Agusta di Samarate.

-Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese di Saronno.

-Museo di Ceramiche Antiche “Giuseppe Gianetti”, Saronno.

-Museo Civico Archeologico, Sesto Calende.

-Parco e Museo del Volo – Volandia, Somma Lombardo.

-Musei Civici di Varese (sedi: Museo Archeologico di Villa Mirabello, Museo di Arte Moderna e Contemporanea, Museo e Area archeologica Isolino Virginia – Biandronno, Museo Etnografico Castiglioni).

-Museo Baroffio e del Santuario del Sacro Monte sopra Varese di Varese.

-Museo Villa e Collezione Panza di Varese.

-Musei Civici Viggiutesi “Enrico Butti”(sedi: Museo della Scultura viggiutese dell’Ottocento, Museo dei Picasass, Museo degli Artisti viggiutesi del Novecento, Museo “Enrico Butti”).