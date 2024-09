Basket. Picchi premia Olimpia Milano per 31° scudetto, ‘vince la squadra’

Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha premiato martedì 10 settembre la società pallacanestro Olimpia Milano per lo scudetto numero 31, insieme al presidente del Consiglio regionale, Federico Romani. Il riconoscimento è stato ritirato dal general manager della squadra, Christos Stavropoulos.

Quasi 90 anni di storia, la squadra più titolata del basket italiano vanta successi praticamente in ogni competizione alla quale la società ha partecipato: Coppa Korac, Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale.

“È una grande emozione per me – ha detto il sottosegretario Picchi, portando i saluti del presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana – . La vostra non è solo una squadra, è una leggenda, un simbolo di eccellenza e dedizione. Dal 1936 avete vinto 31 scudetti e svariate Coppe diventando la formazione più titolata in Italia e una delle prime in Europa. Ma i numeri non raccontano tutta la storia. Ciò che rende l’Olimpia così straordinaria è la capacità di far sognare e di trasmettere valori che vanno oltre il parquet di gioco”.

Stavropoulos, Olimpia Milano: promuoviamo i nostri valori, oltre a vincere

“Siamo orgogliosi di ricevere questo premio. Ogni volta che scendiamo in campo – ha detto Stavropoulos – il nostro obiettivo, oltre a vincere, è promuovere i nostri valori e rappresentare al meglio Milano e la Regione Lombardia. Tra due anni compiremo 90 anni. Faremo di tutto per rendere orgogliosi di noi quelli che ci seguono, a Milano e in tutta la regione”.

“Ogni successo – ha concluso Picchi – è nato da un lavoro di squadra, dalla passione e dal sacrificio. Giocatori, coach, lo staff e i tifosi: tutti uniti da un solo obbiettivo. Ognuno di voi ha contribuito in modo essenziale, non solo con il talento ma con il cuore. In un’epoca in cui si parla spesso di vittorie individuali, l’Olimpia ci ricorda che il vero successo si costruisce insieme, con fiducia e determinazione. Un esempio per le future generazioni che guardano a voi anche come campioni di vita”.