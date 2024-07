Olimpiadi Parigi 2024, Lombardia da record per numero di atleti presenti

La Lombardia mette a segno un altro record, quello del maggior numero di atleti italiani presenti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Saranno infatti 70 – come risulta dal sito internet del Coni – i nati in Lombardia pronti a sfilare con i colori della Nazionale azzurra ai Giochi olimpici che inizieranno ufficialmente venerdì. Ad essi va aggiunta una mini-pattuglia composta da 10 atleti nati fuori al di là dei confini regionali ma, di fatto, cresciuti sportivamente in Lombardia, primo fra tutti il desenzanese Marcel Jacobs.

La pattuglia lombarda è nettamente la più numerosa, seguita da quella del Lazio (43), della Toscana (38) e del Veneto (32).

“Rivolgo a tutti i nostri atleti e al resto della squadra azzurra un grandissimo ‘in bocca al lupo’ – commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana – sicuro che ognuno di loro darà il massimo per regalare emozioni e successi per rendere il più importante possibile il nostro medagliere”.

Un messaggio quello del governatore condiviso dal presidente del Coni Lombardia Marco Riva, che spiega: “Per la Lombardia è motivo d’orgoglio poter contare su un così ampio numero di partecipanti. Conosco bene le loro potenzialità e la professionalità con cui si sono allenati per arrivare preparati a quello che è il più importante appuntamento del mondo dello sport”.

Attestato di partecipazione e di ringraziamento

E in vista dell’inizio delle competizioni, il governatore annuncia che proprio a partire dalle Olimpiadi di Parigi, che faranno da ponte a quelle invernali di Milano-Cortina 2026, la Regione consegnerà a tutti gli atleti lombardi che prenderanno parte ai Giochi olimpici un attestato di partecipazione e di ringraziamento. La stessa procedura verrà effettuata anche per gli atleti paralimpici.

“Proprio con Marco Riva e con l’amico Franco Ascani, membro italiano della Commissione Cultura del Comitato Internazionale Olimpico, è nata questa idea – conclude il presidente Fontana – che vuole essere un ulteriore riconoscimento formale per gli atleti lombardi. Un’iniziativa mirata a diventare una consuetudine da portare avanti per ogni Olimpiade”.

ATLETI LOMBARDI ALLE OLIMPIADI SUDDIVISI PER PROVINCIA SECONDO IL LUOGO DI NASCITA (L’ASTERISCO SEGNALA GLI ATLETI NATI FUORI DALLA LOMBARDIA MA CRESCIUTI SPORTIVAMENTE NELLA REGIONE)

MILANO (18+2*)

Martina Alzini (ciclismo); Elena Bertocchi (tuffi); Nicolò Carucci (canottaggio); Tommaso Gianazza (pallanuoto); Eleonora Giorgi (atletica); Laura Paris (ginnastica); Susanna Pedotti (nuoto artistico); Leonardo Pietra Caprina (canottaggio); Davide Re (atletica); Riccardo Sbertoli (pallavolo); Martti Sciortino (ciclismo); Bianca Seregni (triathlon); Luca Sito (atletica); Filippo Tortu (atletica); Valentina Trapletti (atletica); Virginia Troiani (atletica); Federico Vismara (scherma); Matteo Zurloni (arrampicata sportiva); Arianna De Masi* (atletica); Giancarla Trevisan* (atletica).

BERGAMO (10+1*)

Yumin Abbadini (ginnastica); Alice Codato (canottaggio); Simone Consonni (ciclismo); Chiara Consonni (ciclismo); Martina Fidanza (ciclismo); Chiara Teocchi (ciclismo); Silvia Persico (ciclismo); Alessia Pavese (atletica); Giorgia Villa (ginnastica); Marta Zenoni (atletica); Emmanuel Ihemeje* (atletica).

BRESCIA (11+4*)

Angela Andreoli (ginnastica); Alice Bellandi (judo); Alessandra Bonora (atletica); Anna Danesi (pallavolo); Giovanni De Gennaro (canoa); Bruno Festo (vela); Matteo Lamberti (nuoto); Michele Lamberti (nuoto); Alessandro Michieletto (pallavolo); Roberto Rigali (atletica); Giovanni Toti (badminton); Marcell Jacobs* (atletica); Fatoumata Kabo* (atletica); Gloria Hooper* (atletica); Stefanie Horn* (canoa).

COMO (5+1*)

Chituru Ali (atletica); Matteo Della Valle (canottaggio), Jacopo Frigerio (canottaggio); Elisa Mondelli (canottaggio); Aisha Rocek (canottaggio); Gabriel Soares* (canottaggio).

CREMONA (4)

Fausto Desalu (atletica); Sveva Gerevini (atletica); Giacomo Gentili (canottaggio); Miriam Vece (ciclismo).

LECCO (3)

Davide Comini (canottaggio); Andrea Panizza (canottaggio); Giorgia Pelacchi (canottaggio).

LODI (2)

Loveth Oghosasere Omoruyi (pallavolo); Edoardo Scotti (atletica).

MANTOVA (1)

Riccardo Orsoni (atletica).

MONZA B. (4+1*)

Arianna Errigo (scherma); Sara Fiorin (ciclismo); Sofia Mastroianni (nuoto artistico); Yuri Romanò (pallavolo); Vladimir Aceti* (atletica).

PAVIA (3)

Lucrezia Magistris (pesi); Chiara Melon (atletica); Mauro Nespoli (tiro con l’arco).

SONDRIO (1)

Beatrice Colli (arrampicata sportiva).

VARESE (8+1*)

Alice Betto (triathlon); Caterina Bosetti (pallavolo); Giovanni Codato (canottaggio); Linda De Filippis (canottaggio); Davide Verità (canottaggio); Nicolò Martinenghi (nuoto); Danilo Dennis Sollazzo (tiro a segno); Riccardo Mazzetti (tiro a segno); Nicholas Kohl* (canottaggio).

GLI ATLETI LOMBARDI SUDDIVISI PER DISCIPLINA CON RIFERIMENTO ALLA PROVINCIA IN CUI SONO NATI (L’ASTERISCO SEGNALA GLI ATLETI NATI FUORI DALLA LOMBARDIA MA CRESCIUTI SPORTIVAMENTE NELLA REGIONE)

Arrampicata sportiva

Speed: Matteo Zurloni (Milano), Beatrice Colli (Sondrio).

Atletica

100 metri: Chituru Ali (Como), Marcell Jacobs* (Brescia).

200 metri: Fausto Desalu (Cremona), Filippo Tortu (Milano).

400 metri: Luca Sito (Milano), Davide Re (Milano).

Eptathlon: Sveva Gerevini (Cremona).

Marcia 20 km: Riccardo Orsoni (Mantova), Eleonora Giorgi (Milano), Valentina Trapletti (Milano).

Salto triplo: Emmanuel Ihemeje* (Bergamo).

4×100 maschile: Chituru Ali (Como), Fausto Desalu (Cremona), Marcell Jacobs (Brescia), Roberto Rigali (Brescia), Filippo Tortu (Milano).

4×400 maschile: Vladimir Aceti* (Monza Brianza), Davide Re (Milano), Edoardo Scotti (Lodi), Luca Sito (Milano).

4×100 femminile: Arianna De Masi* (Milano), Gloria Hooper* (Brescia), Alessia Pavese (Bergamo).

4×400 femminile: Alessandra Bonora (Brescia), Fatoumata Kabo* (Brescia), Giancarla Trevisan* (Milano), Virginia Troiani (Milano).

4×400 mista: Vladimir Aceti* (Monza Brianza), Edoardo Scotti (Lodi), Luca Sito (Milano), Giancarla Trevisan* (Milano).

Riserve: Chiara Melon (4×100) (Pavia), Marta Zenoni (1500 metri) (Bergamo).

Badminton

Giovanni Toti (Brescia).

Canoa

Slalom K1: Giovanni De Gennaro (Brescia); Stefanie Horn (Brescia).

Canottaggio

Doppio maschile: Nicolò Carucci (Milano).

Due senza: Giovanni Codato (Varese), Davide Comini (Lecco).

Due di coppia PL: Gabriel Soares (Como).

Quattro di coppia: Giacomo Gentili (Cremona), Andrea Panizza (Lecco).

Quattro senza: Nicholas Kohl (Varese).

Otto maschile: Leonardo Pietra Caprina (Milano), Matteo Della Valle (Como), Jacopo Frigerio (Como), Davide Verità (Varese).

Otto femminile: Alice Codato (Bergamo), Linda De Filippis (Varese), Elisa Mondelli (Como), Giorgia Pelacchi (Lecco), Aisha Rocek (Como).

Ciclismo

Mountain bike: Chiara Teocchi (Bergamo).

Pista: Simone Consonni (Bergamo), Chiara Consonni (Bergamo), Martina Fidanza (Bergamo), Sara Fiorin (Monza e Brianza), Miriam Vece (Cremona).

Strada: Silvia Persico (Bergamo).

Riserve: Martti Sciortino (BMX racing) (Milano), Martina Alzini (pista) (Milano).

Ginnastica artistica

Concorso generale a squadre maschile: Yumin Abbadini (Bergamo).

Concorso generale a squadre femminile: Angela Andreoli (Brescia).

Ginnastica ritmica

Concorso generale a squadre: Laura Paris (Milano), Giorgia Villa (Bergamo).

Judo

78 kg: Alice Bellandi (Brescia).

Nuoto

Matteo Lamberti (Brescia), Michele Lamberti (Brescia), Nicolò Martinenghi (Varese).

Nuoto artistico

Team e duo: Sofia Mastroianni (Monza Brianza), Susanna Pedotti (Milano).

Pallanuoto

Tommaso Gianazza (Milano).

Pallavolo

Alessandro Michieletto (Brescia), Yuri Romanò (Monza Brianza), Riccardo Sbertoli (Milano).

Caterina Bosetti (Varese), Anna Danesi (Brescia), Loveth Oghosasere Omoruyi (Lodi).

Pesi

59 kg: Lucrezia Magistris (Pavia).

Scherma

Spada maschile: Federico Vismara (Milano).

Fioretto femminile: Arianna Errigo (Monza Brianza).

Tiro a segno

Carabina 10 m: Danilo Dennis Sollazzo (Varese).

Pistola automatica 25 m: Riccardo Mazzetti (Varese).

Tiro con l’arco

Mauro Nespoli (Pavia).

Triathlon

Alice Betto (Varese), Bianca Seregni (Milano).

Tuffi

Trampolino e trampolino sincro: Elena Bertocchi (Milano).

Vela

470: Bruno Festo (Brescia).

Marcell Jacobs (nato a Palo Alto – USA, ma cresciuto a Desenzano del Garda/BS)

Emmanuel Ihemeje (Nato a Carrara – MS, ma cresciuto a Zingonia/BG)

Vladimir Aceti (Nato a Petrozavodsk – Russia, ma cresciuto a Giussano/MB)

Arianna De Masi (Nata a Castel San Giovanni – PC, ma cresciuta a Milano)

Gloria Hooper (Nata a Villafranca di Verona – VR, gareggia per la Atl. Brescia 1950)

Fatoumata Kabo (Nata a Dakar – Senegal, gareggia per l’Atletica Carpenedolo/BS)

Giancarla Trevisan (Nata a Laguna Niguel – USA, gareggia per la Bracco/MI)

Stefanie Horn (Nata a Bottrop – GER, ma vive a Breno/BS dopo il matrimonio con Riccardo De Gennaro)

Gabriel Soares (Nato a Iguaçu – BRA, ma si è trasferito a Bellagio/CO all’età di 8 anni)

Nicholas Kohl (Nato a Sorengo – SVI, ma vive a Cadrezzate con Osmate/VA e gareggia per la Canottieri Gavirate).