Il sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni, premia, venerdì 8 settembre, a Venezia, in occasione di Ona Short Film Festival, il cortometraggio vincente della sezione Outdoor sports, Nature, Environment.

“Questa prestigiosa manifestazione artistica – spiega Magoni – rappresenta un’importante opportunità per promuovere la cultura e l’arte cinematografica italiana e lombarda, nonché per evidenziare il talento e la creatività dei giovani registi emergenti”.

ONA Short Film Festival è un festival di cortometraggi dedicato a outdoor, sport e natura; punta a condividere storie di sport all’aria aperta e consapevolezza ambientale per cambiare in meglio lo stile di vita. L’iniziativa nasce nel 2020, nel corso della pandemia Covid, per offrire a Venezia un’alternativa innovativa per unire il cinema e gli sportivi di tutto il mondo, raccontare storie di sport e natura. L’idea su cui poggia il Festival è che il contatto con l’ambiente e la natura accrescano la responsabilità di proteggerla e tutelarla.

Magoni: Ona Short Film Festival, sport promuove il territorio

“Avere una sezione dedicata allo sport in simbiosi con la natura mi riempie di gioia – afferma Magoni -. Prima come atleta ed ora come sottosegretario a Sport e Giovani rilancio il ruolo e l’importanza dell’attività sportiva. Praticare sport negli ‘stadi naturali’ è, infatti, la migliore promozione per un territorio e rappresenta anche la motivazione più forte per difendere e valorizzare l’ambiente. Raccontare tramite l’arte cinematografica le storie di chi, ogni giorno, si batte e impegna per tutto questo è molto importante ed affascinante”.

Montagna ed e-bike protagoniste

Regione Lombardia presenta due brevi video promozionali del territorio lombardo in occasione del Festival. ‘Alla scoperta della ciclovia E-bike’, realizzato nell’ambito del progetto Interreg IT-CH ‘E-Bike’, mira ad aprire i territori alpini ad un turismo accessibile a tutti.

‘Da 100 a 4000’, realizzato dalle Guide Alpine della Lombardia, mostra, invece, tutte le attività dell’accompagnamento sulle montagne lombarde. Dall’escursionismo all’arrampicata, dal canyoning allo scialpinismo e all’alpinismo.

“Il Festival – osserva Magoni – è un’occasione, inoltre, per promuovere il turismo cinematografico nella regione, i luoghi suggestivi della Lombardia, che da sempre hanno affascinato registi di tutto il mondo. Vogliamo, perciò, incoraggiare i visitatori a scoprire le meraviglie della nostra regione attraverso gli occhi del cinema e i racconti di sport e natura. Siamo orgogliosi di offrire il nostro sostegno a questa manifestazione che celebra il cinema nella sua essenza più autentica”.