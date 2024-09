Pavia. Da Regione 5.3 milioni a Mortara e Verrua Po per opere ambientali

La Regione Lombardia ha approvato un finanziamento da 5.3 milioni di euro per interventi ambientali riguardanti i territori comunali di Verrua Po e Mortara, in provincia di Pavia. La delibera presentata dall’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, è stata approvata lunedì 9 settembre dalla Giunta regionale.

Maione: sbloccate opere ambientali attese da tempo

“È il momento – dichiara Maione – di grandi interventi ambientali anche in provincia di Pavia. A inizio estate abbiamo finanziato la caratterizzazione dell’area della ex Snia in città. Destiniamo una somma notevole ai Comuni di Mortara e di Verrua Po per interventi di rimozione dei rifiuti e per indagini ambientali nell’area della ex Eredi Bertè e nell’area della ex discarica abusiva di Fogliana. La Regione è sempre al fianco degli enti locali. Vogliamo sbloccare interventi attesi dai cittadini per troppo tempo”.

“Spesso – conclude l’assessore – i piccoli e i medi Comuni si trovano a dover gestire d’ufficio criticità ambientali rilevanti. Per questo necessitano di finanziamenti ingenti per poter intervenire. Non sempre riusciamo a trovare risorse per tutto, ma garantiamo, oltre al sostegno economico, anche supporto tecnico e operativo. Le questioni ambientali sono tra le priorità della giunta Fontana”.

Lucchini: intervento coniuga innovazione e sostenibilita’ ambientale

“Esprimo il mio apprezzamento al collega Giorgio Maione per il valore delle opere ambientali deliberate a favore del territorio pavese – sottolinea l’assessore alla Famiglia, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – negli anni ho costantemente monitorato le criticità rappresentate dalla gestione del ciclo dei rifiuti e il successivo lavoro di censimento per individuare tutti i siti di depositi considerati a rischio presenti in provincia. Da capogruppo in Commissione Ambiente alla Camera mi ero personalmente recata al sito di Mortara subito dopo il vasto incendio che aveva destato grande preoccupazione nella popolazione. Con questo intervento il governo lombardo conferma la sua attenzione per il nostro territorio la cui vocazione produttiva deve coniugare innovazione e sostenibilità ambientale”.

L’ex discarica abusiva di Fogliana a Verrua Po

Si tratta di una ex fossa di cava in area di proprietà privata di circa 4.000 metri quadrati riempita (presumibilmente verso la fine degli anni ‘70 e ‘80) con rifiuti classificati come pericolosi derivanti dalla lavorazione di prodotti petrolchimici, successivamente ricoperti da rifiuti non pericolosi provenienti da scavi e demolizioni edili, per i quali è stimato un volume di circa 8.000 m3, di cui 2.000 di rifiuti pericolosi. Il Comune ha intrapreso, con la posa di una rete di monitoraggio della falda (4 piezometri), diverse attività di verifica sul sito fin dal 1986. Questi interventi sono stati realizzati in collaborazione con ATS, ARPA, GdF, corpo Forestale. L’obiettivo è operare sul sito per rimuovere e conferire adeguatamente i rifiuti presenti e, successivamente, procedere a effettuare un’indagine ambientale sui terreni di fondo, per valutare un’eventuale contaminazione. Il finanziamento concesso è di 3,5 milioni di euro.

Comune di Mortara, l’area Eredi Bertè

Nel 2017 nel sito Eredi Bertè, in origine autorizzato per attività di recupero rifiuti, nel 2017 c’è stato un grosso incendio. L’azienda si era resa disponibile nel 2019 ad allontanare i rifiuti in cumulo presso il sito, ma, nel luglio dello stesso anno, è stato dichiarato il fallimento. Il sito è in disuso, abbandonato e attualmente sotto sequestro. Al suo interno si trovano rifiuti vari costituiti da plastica, gomma, imballaggi vari più o meno combusti disposti in cumuli, rifiuti liquidi in cisterne/big bags, amianto, lana di roccia, pneumatici, rottami, macerie del capannone crollato.

L’intervento previsto Comune consiste nella completa rimozione dei rifiuti. Si opererà per lotti, individuati sulla base dei vari cumuli e ubicati su mappali diversi cui corrispondo proprietari diversi. I cumuli sono tutti scoperti e fuori terra, posizionati su preesistente pavimentazione. A causa delle elevate temperature dell’incendio non è noto lo stato di conservazione. Non è inoltre possibile valutare lo stato della rete di raccolta delle acque delle platee.

La Regione Lombardia finanzierà il primo lotto di interventi con un contributo di 1.759.600 euro.