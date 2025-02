Orti di Lombardia, Beduschi: via a bando 2025 per scuole e Comuni

Aprirà il 24 febbraio l’edizione 2025 del bando “Orti di Lombardia”. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. L’iniziativa, promossa in collaborazione con ERSAF, mira a sostenere la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi. Si tratta di strumenti fondamentali per diffondere la cultura del verde, sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un’alimentazione sana e favorire la riqualificazione di aree abbandonate.

“Investire negli orti – dichiara Beduschi – significa investire nelle nostre comunità, nei giovani e nella sostenibilità ambientale. Regione Lombardia continua a promuovere progetti che coniugano educazione, socialità e rispetto per il territorio. Offrendo opportunità concrete di crescita per le nuove generazioni e spazi di aggregazione per i cittadini”.

Orti di Lombardia 2025, il bando

Il bando, finanziato con uno stanziamento complessivo di 150.000 euro, è rivolto a Comuni, istituti scolastici e enti gestori di aree protette. Sono ammissibili al cofinanziamento progetti per la creazione di orti didattici, destinati alla formazione degli studenti su pratiche ambientali sostenibili e educazione agroalimentare; orti urbani, per il recupero di aree dismesse e l’assegnazione di piccoli appezzamenti a cittadini interessati all’autoproduzione; orti collettivi, gestiti da associazioni e cooperative con finalità sociali, per favorire la condivisione delle conoscenze e l’accesso a prodotti sani.

Particolare attenzione, ricorda l’assessore, sarà data ai progetti che integrano pratiche di agricoltura sostenibile. Tra queste risparmio idrico, con sistemi di raccolta delle acque piovane o irrigazione a goccia; riciclo dei rifiuti, attraverso tecniche di compostaggio e tutela della fertilità del suolo, evitando l’uso di prodotti chimici di sintesi, in linea con i principi dell’agricoltura biologica.

I progetti potranno inoltre prevedere attività formative e informative per diffondere conoscenze sulle buone pratiche agricole e sull’educazione ambientale. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 24 febbraio al 27 marzo 2025 attraverso il sito www.ersaf.lombardia.it.

“Questa misura – conclude l’assessore Beduschi – è un ulteriore passo avanti verso una Lombardia più verde e attenta alla qualità della vita. Grazie agli orti, recuperiamo spazi inutilizzati e diffondiamo buone pratiche agricole, incentivando la partecipazione attiva della cittadinanza alla tutela del territorio”.