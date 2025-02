Trasporti ferroviari, Lombardia e Svizzera più vicine

Missione istituzionale in Svizzera per l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Dopo una prima tappa alla stazione di Zurigo, uno dei più importanti collegamenti ferroviari tra Lombardia e Svizzera, Lucente ha poi fatto visita alla sede centrale dell’azienda Stadler Rail, dove, accompagnato dai vertici dirigenziali della società transalpina, ha potuto conoscere da vicino una delle realtà tecnologiche più importanti a livello internazionale per la costruzione di convogli ferroviari.

Stadler Rail realizza per Regione Lombardia, tra gli altri, i treni ‘Colleoni’ e i convogli di Tilo, società partecipata Ffs-Ferrovie ferroviarie svizzere e Trenord che effettua il servizio nel trasporto pubblico regionale su rotaia in Ticino e in Lombardia.

Assessore Lucente: valorizzare la sinergia tra Lombardia e Svizzera

“Una visita costruttiva – ha detto l’assessore regionale Franco Lucente – a dimostrazione dell’importanza della mobilità transfrontaliera. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente la sinergia Lombardia-Svizzera, strategica non solo per i numerosi pendolari che quotidianamente utilizzano i servizi su ferro e gomma ma anche per la crescita economica dei rispettivi territori, grazie anche all’importanza del trasporto come volano per il turismo”.

Un servizio di trasporti, quello transfrontaliero, che trova sempre di più il gradimento dei viaggiatori, visto che nel 2024 sono stati oltre 24 milioni i passeggeri che ne hanno usufruito.

La Lombardia punta alla sostenibilità dell’offerta

“Regione Lombardia – ha concluso Lucente – ha intenzione di potenziare ancora di più i collegamenti con la Svizzera, all’insegna di una mobilità moderna ed efficiente, con una particolare attenzione alla sostenibilità dell’offerta e con l’obiettivo di alleggerire il flusso quotidiano di mezzi su strada. Innovazione, puntualità e comfort: lavoriamo per un trasporto sempre più all’avanguardia e competitivo a livello internazionale”.