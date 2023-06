Ospedale Suzzara (MN), Bertolaso: il presidio continuerà a funzionare

Al via l’iter per la gestione dell’ospedale di Suzzara

L’ospedale di Suzzara non chiuderà. L’Asst Mantova si è già attivata per indire una gara pubblica finalizzata alla gestione del nosocomio. Lo assicura l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che dice: “Stiamo avviando la procedura”.

“Il presidio continuerà a funzionare regolarmente – specifica l’assessore – il servizio sarà erogato attraverso una proroga del contratto con l’attuale gestore. La ‘Società ospedale di Suzzara‘ sarà pertanto alla guida della struttura fino alla conclusione della procedura e all’affidamento della stessa. Per cittadini e per i dipendenti non cambierà quindi nulla: i cittadini potranno continuare a usufruire dei servizi senza interruzioni e ai professionisti sanitari verrà assolutamente garantita la continuità dell’attività lavorativa”.

Investiti 10 milioni per lavori adeguamento sismico ospedale Suzzara

“Regione Lombardia – aggiunge la Direzione Generale Welfare – ha a cuore questo territorio e intende consolidare l’offerta sanitaria, garantendo alla comunità un ospedale sicuro, moderno e funzionale. Questo l’obiettivo dei lavori di adeguamento sismico complessivo che interesseranno il presidio. Investimento di circa 10 milioni di euro”.

“Si sono resi disponibili significativi finanziamenti regionali – conclude la Nota – ed è stato possibile affidare la progettazione completa dell’intervento. Ai fondi regionali si sono inoltre aggiunti altri contributi derivanti dal Pnrr. Risorse che quindi permetteranno di completare l’opera. Aria (Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti) sta portando a termine l’iter di affidamento dell’intervento”.