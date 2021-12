Ospedale di Varese: in arrivo un grande riconoscimento internazionale per la ‘Asst Sette Laghi’. Dal nuovo anno, infatti, il reparto di Ematologia entra a far parte dell’European Reference Network (ERN).

Riconoscimento internazionale per Asst Sette Laghi

“Per l’ospedale di Varese si tratta di un meritato riconoscimento internazionale. Le professionalità e le avanzatissime strutture sanitarie di cui la Lombardia dispone consentono infatti ai nostri centri di eccellenza di fare rete con tutta Europa per migliorare sempre più i servizi e la qualità delle cure”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia che dal 1° gennaio 2022 la ‘Asst Sette Laghi’ entra a far parte ufficialmente dell’European Reference Network (ERN) con la struttura dedicata all’Ematologia. L’ERN è una rete europea di eccellenze sanitarie. Ha infatti come obiettivo quello di affrontare malattie e condizioni complesse o rare che richiedono perciò cure altamente specializzate.

gal