Panettone e Franciacorta moneta della Zecca, Fontana: nostre eccellenze

L’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, con l’ultima emissione della Collezione Numismatica 2022, ha deciso di celebrare, attraverso la nuova moneta realizzata dall’artista incisore Marta Bonifacio e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, due eccellenze della Regione Lombardia: Franciacorta e Panettone.

Panettone e Franciacorta in una moneta della Zecca

La nuova moneta è stata presentata a Palazzo Lombardia dal presidente Attilio Fontana, dagli assessori Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e dal sottosegretario Gabriele Barucco. Al Belvedere del 39° piano anche l’assessore Davide Caparini (Bilancio e Finanze).

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

A rappresentare l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il presidente Antonio Palma e l’amministratore delegato Francesca Reich, al loro fianco il presidente del Consorzio Franciacorta, Silvano Brescianini.

Fontana: esaltazione delle eccellenze enogastronomiche

“Questa moneta – ha spiegato il presidente Fontana – celebra la Lombardia e assume un significato davvero importante per la nostra regione. Partendo dalla Rosa Camuna, passando dal Duomo di Milano e arrivando alle eccellenze enogastronomiche rappresentate da Panettone e Franciacorta, vengono esaltati alcuni simboli vincenti del territorio lombardo. Proprio il Franciacorta è un prodotto che sta avendo grande successo a livello internazionale, se è vero come è vero, che oggi il presidente del Consorzio ha dichiarato che la domanda è nettamente superiore a un’offerta di altissima qualità”.

Galli: simbologia azzeccata

“Era molto difficile rappresentare in pochi centimetri il grande patrimonio culturale lombardo – ha aggiunto l’assessore Galli – con quel pluralismo territoriale che è la grande caratteristica della nostra regione. Trovo che sia molto azzeccata la scelta del calice e del panettone a colori che aprono il sipario su un passato storico molto importante”.

Rolfi: una moneta prestigiosa

“Sono davvero soddisfatto della scelta di dedicare una moneta così prestigiosa – ha chiosato l’assessore Rolfi – alle eccellenze lombarde. È stato molto importante invitare a questo evento il Corpo Consolare di Milano perchè ci dà la misura di quanto la Lombardia sia rilevante. Inoltre ci rebndiamo conto di come il mondo veda proprio nella Lombardia un veicolo trainante del nostro Paese”.

Barucco: momento di grande orgoglio

“Un motivo di orgoglio” ha commentato il sottosegretario con delega il Rapporti con le Delegazioni internazionali, Gabriele Barucco. “È il riconoscimento di un lavoro fatto in tanti anni. Quello che ha consentito alla Lombardia di posizionarsi come la più grande tra le Regioni europee. E quello che l’ha resa il luogo in cui nascono prodotti sempre più leader nel mondo, come il Franciacorta e il Panettone”.

Caparini: premio a simboli del ‘saper fare’

“Viva la Franciacorta e viva il Panettone – ha chiosato l’assessore Davide Caparini -, due simboli del ‘saper fare’ e dell’eccellenza della Lombardia. Chi, come me, viene dalla provincia di Brescia, sa quanto questo riconoscimento sia meritato per la Franciacorta, terra di imprenditori seri e capaci. Valori ora rappresentati anche in questa moneta”.

