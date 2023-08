Pat, Francesco Paolo Tronca nominato commissario straordinario

Francesco Paolo Tronca nominato commissario straordinario del Pat, il Pio Albergo Trivulziodi Milano. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta del presidente Attilio Fontana, in concerto con gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Elena Lucchini (Famiglia e Solidarietà sociale). L’atto prevede anche lo scioglimento del Consiglio di indirizzo dell’Asp (Azienda servizi persona) Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio. Contestualmente il documento contempla la nomina per 6 mesi, rinnovabili, dell’avvocato Francesco Paolo Tronca quale Commissario straordinario, per consentire la continuità amministrativa dell’Azienda.

Pat, Francesco Paolo Tronca commissario straordinario

È affidato all’ex prefetto di Milano il compito di avviare un percorso teso al riequilibrio e consolidamento economico degli Istituti milanesi. Particolare attenzione – si legge nella delibera – dovrà esser riservata alla gestione operativa. Tra i compiti anche quello di elaborare un piano di sviluppo per il rilancio degli istituti Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio. Il progetto, nello specifico, dovrà essere in linea con i bisogni sanitari e sociosanitari della città di Milano concordati con l’Ats di riferimento.

Al commissario Tronca anche l’incarico di elaborare un piano di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della struttura. Contemporaneamente ci dovrà essere la programmazione del piano di alienazioni 2023 in grado di garantire la copertura delle perdite pregresse.

Il provvedimento dispone inoltre di dare mandato all’Ats Città metropolitana di Milano di mantenere la continuità aziendale tramite l’erogazione degli acconti come da contratto sottoscritto con il Pat, e in coerenza con le regole di sistema, per tutta la durata della gestione commissariale.

Rilancio degli istituti milanesi

“La nomina del commissario Francesco Paolo Tronca rappresenta la strada individuata da Regione Lombardia, sentito il Comune di Milano. L’obiettivo è quello di risanare i conti e costruire un’azione di rilancio per il Pio Albergo Trivulzio”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

“Regione e Comune – proseguono – ritengono prioritario l’obiettivo di salvare l’ente da una situazione di grave criticità contabile. La situazione è stata infatti segnalata a più riprese anche dai vertici succedutisi negli anni ed evidenziata, da ultimo, dalla due diligence. Sono così state vagliate tutte le possibili soluzioni. La scelta di un commissario con poteri straordinari è quella che consente di rispettare la missione sociale del Pat e il suo patrimonio immobiliare”.

“Convergenza assoluta – concludono Fontana e Sala – anche sulla nomina dell’ex prefetto Tronca. Per ricoprire questo ruolo, con la sua professionalità e preparazione, costituisce infatti una figura di assoluta garanzia”.