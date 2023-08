Poggio Rusco/Mn, Sertori: ok a integrazione accordo per scuola ‘ex Onmi’

Via libera all’integrazione dell’accordo di programma per il recupero della ex scuola alberghiera ‘ex Onmi‘ a Poggio Rusco (MN). La Giunta di Regione Lombardia ha approvato oggi il secondo atto integrativo dell’intesa per l’acquisizione e rivitalizzazione dell’ex scuola. Qui sorgerà un centro diurno integrato per l’assistenza agli anziani. L’intesa prevede anche il recupero dell”isolato prospiciente la strada statale 12 Abetone Brennero’. Si tratta di strutture e spazi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

“Con questo atto – spiega Massimo Sertori, assessore regionale a Enti locali e Programmazione negoziata – diamo il via libera al recupero dell’Isolato in zona Tagliaferro. Qui ci saranno una residenza sociale pubblica (3 monolocali), spazi per associazioni locali e all’aperto. Stanziamo nuove risorse importanti che si aggiungono ai 1,9 milioni di euro già stanziati”.

Ex Onmi a Poggio Rusco, il quadro economico completo

L’insieme degli interventi previsti dal secondo atto integrativo dell’accordo comporta un incremento complessivo del quadro economico di oltre 2,3 milioni di euro. Di questi 298.936 euro per l’acquisizione dell’immobile a carico di Regione Lombardia, 1.685.785 euro per il recupero degli immobili del lotto 1, finanziato con il Fondo per la ricostruzione della Struttura Commissariale. Infine, 338.866 euro stanziati dal comune di Poggio Rusco per gli allestimenti e la gestione del lotto 1 (edificio principale e spazi aperti) e per il recupero del lotto 2 (edificio in parte crollato da recuperare a fini pubblici).

L’inizio dei lavori per entrambi i lotti è previsto a metà 2024 e l’ultimazione entro il 2025.

“Con questo ulteriore passo avanti – conclude Massimo Sertori – andiamo finalmente verso il completamento della ricostruzione post sisma del Comune di Poggio Rusco. Agevoliamo così il reinsediamento delle attività e delle funzioni pubbliche nel tessuto cittadino. Un lavoro di squadra portato avanti in sinergia da Regione, dal sindaco con la sua amministrazione e dalla struttura commissariale”.