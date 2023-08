Pavia-Lodi. Fondo sociale regionale,Lucchini:confronto costante coi sindaci

ll riparto delle risorse del Fondo sociale regionale 2023 è stato illustrato, in Regione Lombardia, ai sindaci delle province di Pavia e Lodi. Approfondita, in particolare, la quota straordinaria ‘spese per i minori in comunità’ in favore dei Comuni fino a 3.000 abitanti. L’incontro è stato coordinato dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini.

Sostegno ai Comuni

“La Giunta regionale – ha commentato l’assessore Lucchini – ha varato, tra l’altro, l’approvazione del Fondo sociale regionale. Stanziata, nell’occasione, anche una quota di risorse straordinarie di 2,6 milioni di euro da destinare ai Comuni fino a 3.000 abitanti. L’obiettivo è infatti anche quello di garantire la tutela dei minori che devono essere inseriti in strutture residenziali. Questo è infatti anche un intervento diretto a sostegno degli Enti locali per garantire loro una percentuale di risorse proprie superiore alla media regionale”.

I costi delle rette

“I costi delle rette – ha ricordato – impattano infatti pesantemente sui bilanci dei nostri piccoli e piccolissimi Comuni. Regione Lombardia ha voluto così raccogliere l’appello degli amministratori locali garantendo risorse per coprire quasi la metà dei costi. Questo incontro testimonia quindi il dialogo continuo con i Comuni. Cominciamo da quelli del Pavese, Oltrepò e Lodigiano – ha puntualizzato – poiché avevano manifestato, sin da subito, la necessità di monitorare costantemente i costi relativi ai minori”.

Risorse straordinarie

“Dalla rilevazione dell’Assessorato – ha aggiunto – risulta, in particolare, una spesa per interventi in Comunità residenziali per minori, nel 2022, di 7.388.334,46 euro. I dati riguardano, nello specifico, 209 Comuni lombardi, su 774 con popolazione fino a 3.000 abitanti, cioè il 27,8%. Se consideriamo l’impatto della sola quota straordinaria la copertura dei costi sarà quindi pari al 35,2% “.

Dialogo costante

“Questo – ha concluso Lucchini – è il primo confronto con i sindaci. L’appuntamento sarà adesso replicato in ogni provincia lombarda. L’obiettivo è infatti quello di mantenere un dialogo costante con tutti gli amministratori locali protagonisti della nostra rete sociale”.

Fondo sociale regionale per Lodi e Pavia

Questo di seguito è l’elenco dei Comuni beneficiari del Fondo sociale regionale delle province di Lodi e Pavia.

Lodi

– Borgo San Giovanni 8.616 euro.

– Brembio 18.744.

– Casaletto Lodigiano 413.

– Castelnuovo Bocca d’Adda 7.022.

– Castiraga Vidardo 6.683.

– Corte Palasio 3.463.

– Crespiatica 20.272.

– Graffignana 4.784.

– Livraga 17.916.

– Marudo 6.754.

– Orio Litta 18.322.

– Ospedaletto Lodigiano 16.645.

– Pieve Fissiraga 2.083.

– Salerano sul Lambro 3.787.

– Villanova del Sillaro 3.561.

Totale ambito Lodi 139.065 euro.

Alto e Basso Pavese

– Bascapè 8.751 euro.

– Borgarello 6.743.

– Bornasco 10.389.

– Ceranova 861.

– Copiano 25.873.

– Corteolona e Genzone 2.554.

– Inverno e Monteleone 6.247.

– Linarolo 20.703.

– Marcignago 25.516.

– Trovo 26.241.

Broni e Casteggio

– Barbianello 11.965 euro.

– Bastida Pancarana 6.334.

– Casanova Lonati 12.132.

– Casatisma 14.721.

– Cervesina 10.721.

– Lungavilla 12.905.

– Mezzanino 1.600.

– Montecalvo Versiggia 6.757.

– Pinarolo Po 14.211.

– Portalbera 7.067.

– San Cipriano Po 6.094.

– Santa Maria della Versa 4.090.

– Torricella Verzate 5.967.

– Verrua Po 5.459.

Lomellina

– Borgo San Siro 34.978 euro.

– Breme 23.350.

– Castelnovetto 12.669.

– Ferrera Erbognone 35.301.

– Gravellona Lomellina 19.267.

– Mezzana Bigli 2.440.

– Pieve del Cairo 36.396.

– Sant’Angelo Lomellina 12.580.

– Sartirana Lomellina 62.

– Scaldasole 3.461.

– Torre Beretti e Castellaro 5.784.

– Valle Lomellina 18.764.

Pavia

– Torre d’Isola 13.487 euro.

– Zerbolò 16.425.

Voghera e Comunità montana Oltrepò Pavese

– Borgo Priolo 24.991 euro.

– Casei Gerola 13.891.

– Corana 11.254.

– Cornale e Bastida 18.959.

– Ponte Nizza 7.563.

– Torrazza Coste 10.516.

Totale ambiti Pavia 576.039 euro.