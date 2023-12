Piano Casa Lombardia, assessore Franco: un esempio anche fuori regione

Desta interesse anche in Piemonte il Piano Casa di Regione Lombardia. L’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco ha presentato, al convegno di Federcasa ad Alba (CN), il cambio di passo impresso alle politiche abitative regionali con la ‘Missione Lombardia’.

“Queste sono occasioni di confronto importanti – ha commentato l’assessore Franco – ma anche conferme sulla bontà del nostro operato. Un Piano Casa che va oltre alla cura del patrimonio, alle riqualificazioni degli immobili e all’efficientamento del sistema delle assegnazioni. Comprende infatti anche la sostenibilità del sistema, il welfare abitativo, la rigenerazione urbana e l’housing sociale. Una programmazione forte di un importante pacchetto di investimenti da 1,5 miliardi di euro“.

Piano casa con obiettivi chiari

“Un Piano Casa – ha proseguito l’assessore – con tre obiettivi chiari: semplificare per accelerare le assegnazioni, tutelare le fragilità e investire sull’housing sociale, con il quale stiamo dando una risposta anche alle fasce di reddito che prima non riuscivano mai a entrare nelle graduatorie ma neanche ad accedere al mercato privato. Mi riferisco alle famiglie con Isee tra 10.000 e 16.000 euro. Sensibilità, che accanto ai bandi per gli alloggi in valorizzazione per i dipendenti dei servizi pubblici (sanità, scuola e forze dell’ordine), ci consente di incrementare il mix abitativo attraverso il quale cerchiamo di rendere più eterogeneo il tessuto abitativo dei quartieri”.

“Una progettazione complessa – ha concluso l’assessore – che tiene in considerazioni tutte le dimensioni dell’abitare, sicurezza compresa. Siamo convinti che il nostro modo di lavorare abbia tutte le carte per essere un punto di riferimento anche per altre regioni“.