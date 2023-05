Villa di Tirano, approvato Piano integrato riserva naturale Pian di Gembro

Approvato dalla Giunta di Regione Lombardia il Piano integrato della riserva naturale e ZSC (Zone Speciali di Conservazione) ‘Pian di Gembro’. Si tratta di un’area protetta regionale nel Comune di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, la cui gestione è assegnata alla Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Aggiornamento dei Piani

Questo Ente ha infatti deciso di avviare la procedura di aggiornamento dei Piani di gestione della riserva naturale attraverso un unico documento. E di avviare il relativo processo di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), che non ha rilevato alcuna criticità ambientale. Il piano è stato quindi trasmesso anche alla Provincia di Sondrio per il parere della Commissione provinciale per l’Ambiente. Ricevendo parere positivo.

Piano integrato per ‘Pian di Gembro’

“Il Piano – spiega l’assessore alla Montagna, Massimo Sertori – affronta aspetti gestionali di questa bellissima area naturale che mirano alla tutela, conservazione e monitoraggio degli habitat. Il piano prevede altresì azioni per la compatibilizzazione delle attività antropiche presenti, nonché al miglioramento della sua fruibilità da parte di residenti e turisti”.

“Regione dimostra la sua sensibilità e attenzione – conclude – verso questi territori, dotandosi di strumenti di gestione concreti, orientati alla prioritaria difesa e protezione della natura”.

Passo avanti per conservazione risorse naturali

“L’approvazione del Piano – afferma l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi – è un importante passo avanti nella conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali della nostra Regione. Il documento unico consentirà di ottimizzare le risorse. E adottare, quindi, un approccio più integrato nella gestione dell’area protetta”.

“Regione Lombardia – conclude Comazzi – conferma ancora una volta il suo impegno nel promuovere politiche ambientali che pongano al centro la salvaguardia del nostro patrimonio naturale”.