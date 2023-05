Crema, La Russa alla chiusura del corso per volontari Protezione Civile

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha consegnato l’attestato di frequenza ai giovani che hanno frequentato il corso base volontari di Protezione Civile organizzato per la prima volta in Italia da un centro di formazione professionale.

Il percorso didattico, riconosciuto da Regione Lombardia, ha riguardato sessanta allievi frequentanti il terzo anno degli indirizzi Meccanico, Termoidraulico ed Elettrico del Centro di Formazione professionale ‘Cr. Forma’ di Crema.

Assessore La Russa: progetto da riproporre in altri territori lombardi

“Si tratta di un progetto – afferma l’assessore La Russa – che vorremo vedere replicato in altre scuole lombarde. Come Regione Lombardia impegneremo sempre di più le nostre risorse e le nostre energie per formare giovani volontari di Protezione civile. Il corso ha permesso ai ragazzi non soltanto di acquisire conoscenze e competenze tecniche utili per intervenire nelle emergenze. Inoltre, ha trasmesso loro i valori più nobili di altruismo e senso civico che animano la rete della Protezione civile lombarda”.

“Con questi obiettivi – conclude La Russa – il mio Assessorato promuove e continuerà a promuovere corsi, esercitazioni e attività di sensibilizzazione nelle scuole e tra i giovani, oltre all’organizzazione dei campi scuola insieme ai Gruppi di protezione civile del territorio”.