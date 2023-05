La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing Sociale Paolo Franco, il Programma per l’alienazione e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico di Ponte Nossa (Bergamo). L’obiettivo è quello dell’incremento dell’offerta abitativa e dell’efficientamento dei processi edilizi.

“Il Comune – ha spiegato Franco – ha identificato 3 alloggi liberi e sfitti da alienare e altri 15 da destinare, attraverso servizio in concessione, all’assistenza a persone fragili anziane, che intendano risiedere in un contesto accogliente e sicuro, mantenendo la propria autonomia abitativa”.

“Per noi – ha sottolineato l’assessore – è prioritario aiutare le categorie maggiormente in difficoltà”.

I proventi derivanti dalla alienazione sono stimati in 141.660 euro. Quelli della valorizzazione alternativa alla vendita, per 15 anni, sono stimati in 113.700 euro. Complessivamente la stima è di 240.360 euro. Di questi, 15.000 saranno utilizzati per spese strettamente connesse alle procedure di alienazione e valorizzazione.

Ponte Nossa, valorizzazione del patrimonio abitativo

“Queste risorse – ha aggiunto – saranno utilizzate, in particolare, per il recupero e la riqualificazione di 18 alloggi del restante patrimonio comunale. Sarà così possibile raggiungere due obiettivi: da un lato l’aiuto agli anziani e dall’altro la sistemazione di altri appartamenti che potranno così essere immessi nuovamente nel circuito degli affitti. Non è il primo progetto di riqualificazione che come Regione Lombardia sosteniamo attivamente e non sarà l’ultimo. La strada imboccata che prevede una risposta concreta alle esigenze territoriali è l’unica strada possibile. Regione Lombardia, ancora una volta – ha concluso l’assessore Paolo Franco – vuole giocare da protagonista in netta sinergia con il territorio”.