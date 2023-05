Dieci i soggetti insigniti del ‘Premio Campione’ il riconoscimento promosso e ideato dai City Angels e dal suo fondatore e presidente Mario Furlan. L’ ‘Oscar della bontà’, patrocinato, tra gli altri, da Regione Lombardia, Comune di Milano e Città Metropolitana, è conferito a coloro che si sono distinti mettendosi al servizio della comunità. I vincitori sono stati selezionati da una giuria formata da direttori e giornalisti di venti organi d’informazione. A Palazzo Marino, sede della cerimonia, presente, tra gli altri, l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi.

L’impegno dei City Angels

“E’ incredibile – ha detto l’assessore Comazzi – l’impegno dei City Angels in ogni giorno dell’anno. Da quasi 30 anni, infatti, sono in campo per fare del bene, affiancando chi è meno fortunato, animati solo da spirito di sacrificio e volontà di aiutare il prossimo”.

“Il lavoro svolto da associazioni come i City Angels – ha sottolineato – va quindi promosso e sostenuto. Sono sempre più numerose le situazioni di disagio sociale che siamo costretti ad affrontare, soprattutto in una città come Milano. Ogni giorno questi uomini e queste donne ci mostrano che c’è ancora chi sa fare del bene, senza chiedere nulla in cambio”.

Premio Campione, i vincitori

Sono stati dieci i vincitori della XXII edizione del Premio Campione suddivisi per sezione:

– Salute: Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli.

– Ambiente: Giorgio Biella, presidente e fondatore di Re Tech Life Onlus, associazione di Usmate Velate (Monza Brianza). Rigenera e riportare a nuova vita i dispositivi elettronici per poi donarli, tra l’altro, ad associazioni, scuole e centri sociali.

– Pace: Matilde Leonardi, dirigente medico alla Fondazione Irccs dell’Istituto Besta di Milano. Nominata coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla disabilità dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali per il suo impegno per la pace nella guerra in Ucraina.

– Soccorso: Francesco Tambasco, presidente di Ata Soccorso di Vermezzo (Milano) . Le sue ambulanze sono adibite al soccorso gratuito, e a disposizione delle associazioni umanitarie per loro eventi aperti al pubblico.

– Musica: Franco Mussida, compositore e cantante, fondatore e anima del Cpm (Centro professione musica) già membro della Pfm. È attivissimo nel sociale, in particolare in varie carceri italiane, tra cui San Vittore e Beccaria. Organizza concerti e laboratori musicali per i detenuti.

– Malati: Vittore De Carli, già presidente di Unitalsi Lombardia. Dall’età di 15 anni accompagna ogni anno i malati a Lourdes. Da oltre trent’anni si occupa anche di trasportare gratuitamente disabili in tutta Italia.

– Cibo: Rav Igal Hazan, anima di Beteavon, la cucina sociale della comunità ebraica. A Milano dona pasti caldi kosher gratuiti alle famiglie e persone in difficoltà economica.

– Bambini: l’associazione Joy for Children, rappresentata dal presidente Charley Fazio e dalla vice presidente Titti Di Vito. È impegnata dal 2017 in progetti umanitari a favore di bambini e adolescenti vittime di guerra, povertà e fragilità in Italia e all’estero.

– Sport: Sant’Ambroeus FC, rappresentata da Jonathan Misrachi, centrocampista e direttore sportivo. È la società di calcio milanese che ha tre squadre (due maschili e una femminile) composte da migranti. Lo staff aiuta i giocatori anche a trovare un posto nei centri d’accoglienza e a imparare la lingua italiana.