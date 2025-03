A Palazzo Lombardia incontro dedicato all’edizione 2024 del Premio Sacharov organizzato da Regione, Ufficio del Parlamento europeo a Milano, del Unità Azione Diritti Umani Parlamento europeo ed Europe Direct Lombardia.

Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è il massimo riconoscimento che l’Unione europea conferisce agli sforzi compiuti a favore dei diritti dell’uomo.

Il premio è assegnato dal Parlamento europeo a singoli, gruppi e organizzazioni che hanno contribuito in modo eccezionale a proteggere la libertà di pensiero.

Nel 2024 il riconoscimento è stato assegnato a María Corina Machado, leader delle forze democratiche del Venezuela, e a Edmundo González Urrutia, presidente eletto, in rappresentanza di tutti i venezuelani. All’interno e all’esterno del loro Paese, lottano per ripristinare la libertà e la democrazia.

Al Belvedere di Palazzo Lombardia hanno partecipato ai lavori il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo e Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell’opposizione bielorussa.

Il Premio Sacharov per la libertà di espressione

“Il Premio Sacharov – ha detto Cattaneo – in questo momento ha un’importanza particolare. Ribadisce infatti il valore della libertà di espressione e riconosce chi combatte anche a rischio della propria vita in tanti Paesi nel mondo”.

“Ospitiamo la leader dell’opposizione democratica bielorussa – ha continuato – perché questi valori sono il fondamento della nostra civiltà. Anche dalla Lombardia vogliamo testimoniare che libertà di pensiero e democrazia sono il contributo che l’Europa vuole dare al mondo. Vogliamo farlo soprattutto in un momento come questo in cui si sentono rumori di guerre e sembra prevalere la logica della forza su quella del diritto internazionale”.

Europa custode della democrazia

“Sono davvero onorata – ha spiegato Tsikhanouskaya – di aver ricevuto il Premio Sakharov nel 2020. Questa è stata una vera e propria spinta per la nostra lotta contro la dittatura in Bielorussia. Sappiamo che il Parlamento europeo e l’Europa sono custodi della democrazia. È infatti essenziale che le persone in prima linea nella lotta contro la dittatura ricevano questo premio. È il riconoscimento del loro coraggio, della loro tenacia, della loro unità. Sono grata all’Europa per aver difeso con forza i valori e i principi per i quali il popolo bielorusso sta pagando la propria libertà e la propria vita”.

Mostra in piazza Città di Lombardia

A conclusione dell’evento Sviatlana Tsikhanouskaya ha anche inaugurato in piazza Città di Lombardia una doppia mostra. Una sezione è dedicata alla storia del Premio Sacharov e ai suoi vincitori. L’altra ai prigionieri politici in Bielorussia. La mostra sarà visitabile al pubblico dal 4 al 6 marzo.